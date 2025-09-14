https://ria.ru/20250914/mironov-2041767938.html

В Госдуме предложили изменить правила присвоения звания "Ветеран труда"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Следует изменить правила присвоения звания "Ветеран труда" и предоставлять его медицинским работникам, оформившим два и более патента РФ на изобретения в области медицины, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. По словам парламентария, некоторое время назад к нему обратилась инициативная группа медработников с предложением об изменении правил присвоения звания "Ветеран труда". Миронов уточнил, что сегодня такое звание могут получить граждане, награжденные в том числе ведомственными знаками отличия за заслуги и продолжительную работу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности и имеющие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. "К ведомственным наградам относятся почетные грамоты, благодарности и дипломы федеральных государственных ведомств. Но многие медработники не могут их получить, а значит – и звание ветерана даже при наличии нужного стажа. Наряду с награжденными ведомственными знаками отличия, ветеранами труда предлагается считать граждан, оформивших два и более патента РФ на изобретения в области медицины с необходимым по законодательству трудовым стажем. "Справедливая Россия – За правду" будет добиваться принятия этого решения", - сказал Миронов. Он добавил, что соответствующие изменения необходимо будет внести в закон "О ветеранах", чтобы уточнить перечень документов.

