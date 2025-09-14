Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025"

Рейтинг@Mail.ru
09:03 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/minoborony-2041783662.html
безопасность
белоруссия
бмп-3
ми-35
учения "запад-2025"
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" показывают высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями, отметила пресс-служба белорусского министерства обороны в сообщении о ходе учений. "Учение "Запад-2025" продолжается в соответствии с утвержденным планом. Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35", - говорится в сообщении. После успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования. "Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями", - сообщило военное ведомство. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.
безопасность, белоруссия, бмп-3, ми-35, учения "запад-2025"
Безопасность, Белоруссия, БМП-3, Ми-35, Учения "Запад-2025"
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" показывают высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями, отметила пресс-служба белорусского министерства обороны в сообщении о ходе учений.
"Учение "Запад-2025" продолжается в соответствии с утвержденным планом. Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35", - говорится в сообщении.
После успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования.
"Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями", - сообщило военное ведомство.
На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.
БезопасностьБелоруссияБМП-3Ми-35Учения "Запад-2025"
 
 
