Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025"
МО Белоруссии: учения "Запад-2025" показали высокий уровень взаимодействия армий
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитно-ракетных подразделений Московского военного округа отразили удар средств воздушного нападения условного противника с помощью ПЗРК "Игла" на полигоне "Борисовский" в соответствии с планом проведения стратегических учений "Запад–2025"
МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" показывают высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями, отметила пресс-служба белорусского министерства обороны в сообщении о ходе учений.
"Учение "Запад-2025" продолжается в соответствии с утвержденным планом. Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35", - говорится в сообщении.
После успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования.
"Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями", - сообщило военное ведомство.
На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.
13 сентября, 08:04