Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025"

Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025

Минобороны Белоруссии рассказало о ходе учений "Запад-2025"

Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" показывают высокий уровень взаимодействия и... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:03:00+03:00

2025-09-14T09:03:00+03:00

2025-09-14T09:03:00+03:00

безопасность

белоруссия

бмп-3

ми-35

учения "запад-2025"

МИНСК, 14 сен - РИА Новости. Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих в ходе совместного стратегического учения "Запад-2025" показывают высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями, отметила пресс-служба белорусского министерства обороны в сообщении о ходе учений. "Учение "Запад-2025" продолжается в соответствии с утвержденным планом. Российские мотострелковые подразделения совершили успешную переправу через реку Березина на боевых машинах пехоты БМП-3. Воздушное прикрытие на переправе обеспечивали белорусские летчики на ударных вертолетах Ми-35", - говорится в сообщении. После успешной переправы российским мотострелковым подразделениям поставлена задача приступить к блокированию незаконного вооруженного формирования. "Слаженные действия белорусских и российских военнослужащих продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и координации между союзными армиями", - сообщило военное ведомство. На территории Белоруссии учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ Белоруссии вглубь страны и уменьшить численность участников.

