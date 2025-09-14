https://ria.ru/20250914/medvedev-2041915872.html

Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев

Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2025

Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев

Выборы в единый день голосования прошли организованно, количество нарушений носит минимальный характер, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:04:00+03:00

2025-09-14T22:04:00+03:00

2025-09-14T22:04:00+03:00

политика

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в единый день голосования прошли организованно, количество нарушений носит минимальный характер, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Выборы состоялись... Одиннадцать кампаний у нас было по региональным парламентам, а также 25 - по выборам депутатов муниципальных собраний в региональных столицах. Там тоже везде все прошло организованно, как только что было сказано, по информации, которую мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер... В целом, подчеркиваю, я хочу сказать, что выборы прошли организованно", - сказал Медведев на подведении предварительных итогов ЕДГ.

https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дмитрий медведев, единая россия