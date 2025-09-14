https://ria.ru/20250914/medvedev-2041915872.html
Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев
Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2025
Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев
Выборы в единый день голосования прошли организованно, количество нарушений носит минимальный характер, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:04:00+03:00
2025-09-14T22:04:00+03:00
2025-09-14T22:04:00+03:00
политика
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в единый день голосования прошли организованно, количество нарушений носит минимальный характер, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Выборы состоялись... Одиннадцать кампаний у нас было по региональным парламентам, а также 25 - по выборам депутатов муниципальных собраний в региональных столицах. Там тоже везде все прошло организованно, как только что было сказано, по информации, которую мы сейчас располагаем, количество нарушений носит минимальный характер... В целом, подчеркиваю, я хочу сказать, что выборы прошли организованно", - сказал Медведев на подведении предварительных итогов ЕДГ.
https://ria.ru/20250914/tsik-2041899171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Выборы в единый день голосования прошли организованно, заявил Медведев
Медведев заявил, что выборы в России прошли организованно и без нарушений