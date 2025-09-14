Медведев заявил, что страна не может существовать без власти
Медведев: страна не может быть без власти, и если власть сыпется, быть беде
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Страна не может существовать без власти, и если власть начинает "сыпаться" - быть беде, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Страна не может существовать без власти… Если власть начинает "сыпаться" - быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Он отметил, что власть начинается снизу: с муниципального, регионального уровней, а также глав субъектов.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.