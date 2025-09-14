Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что страна не может существовать без власти - РИА Новости, 14.09.2025
21:49 14.09.2025
Медведев заявил, что страна не может существовать без власти
Медведев заявил, что страна не может существовать без власти - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев заявил, что страна не может существовать без власти
Страна не может существовать без власти, и если власть начинает "сыпаться" - быть беде, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:49:00+03:00
2025-09-14T21:49:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
дмитрий медведев
единая россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Страна не может существовать без власти, и если власть начинает "сыпаться" - быть беде, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Страна не может существовать без власти… Если власть начинает "сыпаться" - быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Он отметил, что власть начинается снизу: с муниципального, регионального уровней, а также глав субъектов. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия
республика коми
севастополь
политика, россия, республика коми, севастополь, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил, что страна не может существовать без власти

Медведев: страна не может быть без власти, и если власть сыпется, быть беде

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Страна не может существовать без власти, и если власть начинает "сыпаться" - быть беде, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Страна не может существовать без власти… Если власть начинает "сыпаться" - быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Он отметил, что власть начинается снизу: с муниципального, регионального уровней, а также глав субъектов.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов
Политика Россия Республика Коми Севастополь Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
