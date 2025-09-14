https://ria.ru/20250914/medvedev-2041914281.html

Медведев заявил, что страна не может существовать без власти

2025-09-14T21:49:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Страна не может существовать без власти, и если власть начинает "сыпаться" - быть беде, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Страна не может существовать без власти… Если власть начинает "сыпаться" - быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Он отметил, что власть начинается снизу: с муниципального, регионального уровней, а также глав субъектов. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

