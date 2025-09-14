Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей - РИА Новости, 14.09.2025
21:45 14.09.2025
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей
Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:45:00+03:00
2025-09-14T21:45:00+03:00
политика
россия
республика коми
дмитрий медведев
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит доверия граждан. "Сама по себе кампания важна. И рейтинги, тем более победа на выборах. Но еще важнее не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Он также отметил, что исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором будущих побед.
россия
республика коми
политика, россия, республика коми, дмитрий медведев, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Республика Коми, Дмитрий Медведев, Единый день голосования — 2025
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей

Медведев заявил, что победа на выборах важна и надо не растерять кредит доверия

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит доверия граждан.
«
"Сама по себе кампания важна. И рейтинги, тем более победа на выборах. Но еще важнее не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Он также отметил, что исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором будущих побед.
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
Политика Россия Республика Коми Дмитрий Медведев Единый день голосования — 2025
 
 
