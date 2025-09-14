https://ria.ru/20250914/medvedev-2041913317.html

Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей

Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит... РИА Новости, 14.09.2025

политика

россия

республика коми

дмитрий медведев

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит доверия граждан. "Сама по себе кампания важна. И рейтинги, тем более победа на выборах. Но еще важнее не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Он также отметил, что исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором будущих побед.

россия

республика коми

политика, россия, республика коми, дмитрий медведев, единый день голосования — 2025