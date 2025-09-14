https://ria.ru/20250914/medvedev-2041913317.html
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал не растерять кредит доверия избирателей
Зампред Совбeza РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит доверия граждан.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев, говоря об итогах выборов, заявил, что победа на выборах важна, но также важно не растерять кредит доверия граждан. "Сама по себе кампания важна. И рейтинги, тем более победа на выборах. Но еще важнее не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны и жители Республики Коми оказали нашим коллегам, депутатам, главе республики в ходе голосования", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Он также отметил, что исполнение предвыборных обязательств является ключевым фактором будущих побед.
