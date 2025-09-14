Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму

Рейтинг@Mail.ru
21:43 14.09.2025
2025-09-14T21:43:00+03:00
2025-09-14T21:43:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам 2026 года в Государственную думу. "Давайте настраиваться на большую работу, настраиваться на исполнение обязательств, которые приняла на себя партия в ходе этих выборов и готовиться к выборам 2026 года", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования — 2025
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам 2026 года в Государственную думу.
"Давайте настраиваться на большую работу, настраиваться на исполнение обязательств, которые приняла на себя партия в ходе этих выборов и готовиться к выборам 2026 года", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
