https://ria.ru/20250914/medvedev-2041913100.html

Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму

Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:43:00+03:00

2025-09-14T21:43:00+03:00

2025-09-14T21:43:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам 2026 года в Государственную думу. "Давайте настраиваться на большую работу, настраиваться на исполнение обязательств, которые приняла на себя партия в ходе этих выборов и готовиться к выборам 2026 года", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912610.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2025