https://ria.ru/20250914/medvedev-2041913100.html
Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму
Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:43:00+03:00
2025-09-14T21:43:00+03:00
2025-09-14T21:43:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал членов партии настраиваться на большую работу на будущее и готовиться к выборам 2026 года в Государственную думу. "Давайте настраиваться на большую работу, настраиваться на исполнение обязательств, которые приняла на себя партия в ходе этих выборов и готовиться к выборам 2026 года", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912610.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования — 2025
Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму
Медведев призвал членов ЕР готовиться к выборам в Госдуму в 2026 году