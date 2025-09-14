Рейтинг@Mail.ru
Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России - РИА Новости, 14.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 14.09.2025 (обновлено: 22:20 14.09.2025)
Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России
Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России
Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025."Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной с, очевидно, отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести ущерб", - отметил председатель партии.Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе видеоконференции с отделениями ЕР в регионах, где проходили выборы, сообщил, что было запланировано также выступление врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Однако несколько минут назад в этом региональном отделении отключили интернет в связи с соблюдением режима безопасности, уточнил он.
Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России

Медведев: выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
"Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной с, очевидно, отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести ущерб", - отметил председатель партии.
Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе видеоконференции с отделениями ЕР в регионах, где проходили выборы, сообщил, что было запланировано также выступление врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Однако несколько минут назад в этом региональном отделении отключили интернет в связи с соблюдением режима безопасности, уточнил он.
Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаЕдиный день голосования — 2025Дмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ЯкушевЮрий СлюсарьРостовская область
 
 
