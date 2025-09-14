https://ria.ru/20250914/medvedev-2041912381.html

Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России

Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев напомнил, в каких условиях проходят выборы в России

Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:37:00+03:00

2025-09-14T21:37:00+03:00

2025-09-14T22:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

политика

единый день голосования — 2025

дмитрий медведев

единая россия

владимир якушев

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025."Только что пришла информация по ситуации в Ростовской области, связанной с, очевидно, отражением очередной вылазки нашего противника и необходимостью погасить возможности нанести ущерб", - отметил председатель партии.Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе видеоконференции с отделениями ЕР в регионах, где проходили выборы, сообщил, что было запланировано также выступление врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Однако несколько минут назад в этом региональном отделении отключили интернет в связи с соблюдением режима безопасности, уточнил он.

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912610.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, единый день голосования — 2025, дмитрий медведев, единая россия, владимир якушев, юрий слюсарь , ростовская область