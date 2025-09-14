https://ria.ru/20250914/medvedev-2041908674.html

Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом мужества

2025-09-14T21:17:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал актом гражданского мужества голосование на выборах в Курской области в текущей ситуации в регионе."Все, кто принимал участия в голосовании в Курской области достойны самой высокой гражданской оценки. Если хотите, это в чем-то даже акт гражданского мужества, поскольку ситуация непростая, а люди не только занимаются какими-то своими делами, что совершенно нормально, а еще и исполняют свой гражданский долг, то есть приходят на избирательный участок и голосуют", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

2025

