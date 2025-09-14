Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом мужества
21:17 14.09.2025 (обновлено: 21:28 14.09.2025)
Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом мужества
единый день голосования — 2025
общество
курская область
россия
дмитрий медведев
единая россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал актом гражданского мужества голосование на выборах в Курской области в текущей ситуации в регионе."Все, кто принимал участия в голосовании в Курской области достойны самой высокой гражданской оценки. Если хотите, это в чем-то даже акт гражданского мужества, поскольку ситуация непростая, а люди не только занимаются какими-то своими делами, что совершенно нормально, а еще и исполняют свой гражданский долг, то есть приходят на избирательный участок и голосуют", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
единый день голосования — 2025, общество, курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия
Единый день голосования — 2025, Общество, Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал голосование на выборах в Курской области актом мужества

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал актом гражданского мужества голосование на выборах в Курской области в текущей ситуации в регионе.
"Все, кто принимал участия в голосовании в Курской области достойны самой высокой гражданской оценки. Если хотите, это в чем-то даже акт гражданского мужества, поскольку ситуация непростая, а люди не только занимаются какими-то своими делами, что совершенно нормально, а еще и исполняют свой гражданский долг, то есть приходят на избирательный участок и голосуют", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
