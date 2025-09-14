Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, о чем будет говорить на платформе MAX
10:55 14.09.2025 (обновлено: 10:56 14.09.2025)
Медведев рассказал, о чем будет говорить на платформе MAX
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал продолжить говорить в мессенджере Max на самые острые темы, в том числе о врагах России и расстановке фигур на международной арене. Ранее Медведев завел канал в мессенджере Max. "Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. Говорить о решении стоящих перед всеми нами задач. О том, что еще нужно сделать благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России. Говорить о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире. Говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки", - сказал Медведев в приветственном обращении на канале. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что прямое общение является важнейшим фактором сплоченности и условием для достижения победы. "Ну и иногда, конечно, придется, как писал Владимир Маяковский, говорить и о разной дряни, а именно о врагах России. Причем прямо, без использования языка Талейрана определять, кто есть кто. Кто из них урод, а кто дебил", - добавил он.
россия, дмитрий медведев, владимир маяковский
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Маяковский
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал продолжить говорить в мессенджере Max на самые острые темы, в том числе о врагах России и расстановке фигур на международной арене.
Ранее Медведев завел канал в мессенджере Max.
"Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. Говорить о решении стоящих перед всеми нами задач. О том, что еще нужно сделать благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России. Говорить о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире. Говорить правду, даже если это вызывает жгучее желание вводить новые санкции, блокировать аккаунты или отправлять подводные лодки", - сказал Медведев в приветственном обращении на канале.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что прямое общение является важнейшим фактором сплоченности и условием для достижения победы.
"Ну и иногда, конечно, придется, как писал Владимир Маяковский, говорить и о разной дряни, а именно о врагах России. Причем прямо, без использования языка Талейрана определять, кто есть кто. Кто из них урод, а кто дебил", - добавил он.
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Маяковский
 
 
