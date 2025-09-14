Рейтинг@Mail.ru
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/medvedev-2041802156.html
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:49:00+03:00
2025-09-14T10:49:00+03:00
россия
дмитрий медведев
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Президент РФ Владимир Путин 14 сентября наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Ранее Медведев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2005 год), первой степени (2015 год) и третьей степени (2020 год). Орден "За заслуги перед Отечеством" всего имеет четыре степени. Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. В воскресенье Медведев отмечает 60-летие.
https://ria.ru/20250914/kadyrov-2041792508.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1fddf1453b60094e0f28f13d6df50b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, владимир путин, политика
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Политика
Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

Медведев в 60-летие стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Президент РФ Владимир Путин 14 сентября наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Ранее Медведев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2005 год), первой степени (2015 год) и третьей степени (2020 год).
Орден "За заслуги перед Отечеством" всего имеет четыре степени. Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.
В воскресенье Медведев отмечает 60-летие.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Кадыров прокомментировал награды сына
Вчера, 09:48
 
РоссияДмитрий МедведевВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала