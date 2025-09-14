https://ria.ru/20250914/medvedev-2041802156.html

Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Президент РФ Владимир Путин 14 сентября наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Ранее Медведев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2005 год), первой степени (2015 год) и третьей степени (2020 год). Орден "За заслуги перед Отечеством" всего имеет четыре степени. Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. В воскресенье Медведев отмечает 60-летие.

россия, дмитрий медведев, владимир путин, политика