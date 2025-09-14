https://ria.ru/20250914/medvedev-2041799377.html
Медведев завел канал на платформе MAX
Медведев завел канал на платформе MAX - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев завел канал на платформе MAX
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 сентября, в день своего 60-летия, завел канал в мессенджере Max. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:31:00+03:00
2025-09-14T10:31:00+03:00
2025-09-14T10:31:00+03:00
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 сентября, в день своего 60-летия, завел канал в мессенджере Max.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>В воскресенье Медведев отмечает юбилей. Зампреду Совбеза РФ исполнилось 60 лет. "Приветствую вас в Max, в нашем национальном мессенджере", - обратился Медведев к своим подписчикам в первой публикации.
https://ria.ru/20250914/orden-2041796127.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Медведев завел канал на платформе MAX
Медведев в день своего 60-летия завел канал на платформе MAX