В Совфеде прокомментировали протесты в Лондоне
В Совфеде прокомментировали протесты в Лондоне - РИА Новости, 14.09.2025
В Совфеде прокомментировали протесты в Лондоне
Протестующие в Лондоне устали от британской политики, их не устраивают ни лейбористы, ни консерваторы, лидерами акции стали новые силы, настроенные, в том... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Лондоне устали от британской политики, их не устраивают ни лейбористы, ни консерваторы, лидерами акции стали новые силы, настроенные, в том числе, на конструктивный диалог с Россией, выразил мнение в беседе с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. "Британия погрузилась в политический кризис. Сотни тысяч демонстрантов, заполонивших... центр Лондона, устали от британской политики. По сути, ни лейбористы, ни консерваторы уже не устраивают английское общество, а лидерами протеста, вопреки многолетней русофобской политике властей, стали новые силы, настроенные, в том числе, на конструктивный диалог с Россией", - отметил агентству сенатор. Шендерюк-Жидков напомнил, что Робинсон бывал в России, за что, в том числе, неоднократно подвергался давлению со стороны британского руководства.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Лондоне устали от британской политики, их не устраивают ни лейбористы, ни консерваторы, лидерами акции стали новые силы, настроенные, в том числе, на конструктивный диалог с Россией, выразил мнение в беседе с РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Участники акции правого активиста Томми Робинсона в Лондоне под названием "Соединим королевство" собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
"Британия погрузилась в политический кризис. Сотни тысяч демонстрантов, заполонивших... центр Лондона, устали от британской политики. По сути, ни лейбористы, ни консерваторы уже не устраивают английское общество, а лидерами протеста, вопреки многолетней русофобской политике властей, стали новые силы, настроенные, в том числе, на конструктивный диалог с Россией", - отметил агентству сенатор.
Шендерюк-Жидков напомнил, что Робинсон бывал в России, за что, в том числе, неоднократно подвергался давлению со стороны британского руководства.