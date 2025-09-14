https://ria.ru/20250914/london-2041757247.html

На протестах в Лондоне задержали 25 человек

На протестах в Лондоне задержали 25 человек - РИА Новости, 14.09.2025

На протестах в Лондоне задержали 25 человек

Число задержанных в результате массовых протестов в Лондоне в субботу достигло 25 человек, не менее 26 полицейских пострадали после столкновений с участниками... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T00:09:00+03:00

2025-09-14T00:09:00+03:00

2025-09-14T00:32:00+03:00

в мире

лондон

англия

кир стармер

акция против нелегальной миграции в лондоне

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число задержанных в результате массовых протестов в Лондоне в субботу достигло 25 человек, не менее 26 полицейских пострадали после столкновений с участниками акции, сообщила полиция города. Ранее полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на субботних протестах правых сил. "По состоянию на 19:30 (21.30 по мск) мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. В сообщении также добавляется, что в результате столкновений с участниками акции 26 полицейских пострадали, четверо из них получили серьезные ранения. Среди травм упоминается "возможный перелом носа, сотрясение мозга, грыжа межпозвоночного диска и травма головы" и выбитые зубы. По данным полиции, в акции протестов приняли участие от 110 до 150 тысяч человек. Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.

лондон

англия

2025

Новости

в мире, лондон, англия, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне