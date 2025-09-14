На протестах в Лондоне задержали 25 человек
Число задержанных на протестах в Лондоне достигло 25 человек
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число задержанных в результате массовых протестов в Лондоне в субботу достигло 25 человек, не менее 26 полицейских пострадали после столкновений с участниками акции, сообщила полиция города.
Ранее полиция Лондона сообщила о задержании девяти человек на субботних протестах правых сил.
"По состоянию на 19:30 (21.30 по мск) мы зафиксировали 25 случаев задержания за правонарушения, включая хулиганство, нарушение общественного порядка, нападения и причинение ущерба", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
В сообщении также добавляется, что в результате столкновений с участниками акции 26 полицейских пострадали, четверо из них получили серьезные ранения. Среди травм упоминается "возможный перелом носа, сотрясение мозга, грыжа межпозвоночного диска и травма головы" и выбитые зубы.
По данным полиции, в акции протестов приняли участие от 110 до 150 тысяч человек.
Участники акции в Лондоне собрались в субботу на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова.
