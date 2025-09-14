https://ria.ru/20250914/kvartira-2041877949.html
В Москве из горящей квартиры спасли троих человек
В Москве из горящей квартиры спасли троих человек - РИА Новости, 14.09.2025
В Москве из горящей квартиры спасли троих человек
Пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки в Москве, из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них – дети, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T17:49:00+03:00
2025-09-14T17:49:00+03:00
2025-09-14T17:49:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки в Москве, из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них – дети, сообщили в ГУ МЧС по столице. "На улице Знаменские Садки произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на 13 этаже многоэтажного жилого дома. Из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, двое из них – дети. Они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице. По данным ведомства, пожар ликвидировали 18 сотрудников и пять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
https://ria.ru/20250914/moskva-2041850533.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве из горящей квартиры спасли троих человек
В Москве на улице Знаменские Садки троих человек спасли из горящей квартиры