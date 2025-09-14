https://ria.ru/20250914/kvartira-2041877949.html

В Москве из горящей квартиры спасли троих человек

В Москве из горящей квартиры спасли троих человек - РИА Новости, 14.09.2025

В Москве из горящей квартиры спасли троих человек

Пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки в Москве, из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них – дети, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:49:00+03:00

2025-09-14T17:49:00+03:00

2025-09-14T17:49:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме на улице Знаменские Садки в Москве, из горящей квартиры пожарные спасли трех человек, двое из них – дети, сообщили в ГУ МЧС по столице. "На улице Знаменские Садки произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на 13 этаже многоэтажного жилого дома. Из горящей квартиры огнеборцы спасли трех человек, двое из них – дети. Они переданы медикам для осмотра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице. По данным ведомства, пожар ликвидировали 18 сотрудников и пять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

https://ria.ru/20250914/moskva-2041850533.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)