В Крыму объяснили дефицит топлива на АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Дефицит топлива на АЗС Крыма связан со сложной логистикой и временными ограничениями его поставок, принимаются меры по оптимизации поставок, сообщили в министерстве топлива и энергетики республики Крым. В Крыму в августе и сентябре наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина. Причиной его в министерстве топлива и энергетики республики называли временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Помимо этого, стоимость топлива выросла, в последнюю неделю в сентябре стоимость литра бензина АИ-95 на АЗС Крыма варьируется в пределах 72,69 - 73,99 рублей. Дефицита дизельного топлива на АЗС нет. "В настоящее время на некоторых автозаправочных станциях в республике Крым наблюдается дефицит светлых нефтепродуктов. Данная ситуация прежде всего связана с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки. По информации крымских предприятий-трейдеров, сложившаяся ситуация находится на ежедневном контроле, принимаются меры оптимизации", - сообщили в Telegram-канале министерства.ATAN и ТЭС – две самые крупные компании полуострова по торговле нефтепродуктами в розницу, обладающие в Крыму и Севастополе разветвленной сетью АЗС. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ситуация с топливом и его стоимостью на полуострове может исправиться после вхождения в Крым вертикальной интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.

