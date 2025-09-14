"Называл это помощью". Зачем успешный анестезиолог травил пациентов

https://ria.ru/20250914/kriminal-2041467001.html
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Виртуозный врач или хладнокровный убийца — во Франции судят 53-летнего Фредерика Пешье. Его обвинили в отравлении 30 человек, в том числе детей. Почти половина жертв скончались. Следователи уверены: преступления медик тщательно планировал, однако тот вину полностью отрицает. О том, какую цель, по мнению прокуроров, преследовал анестезиолог, — в материале РИА Новости.Подозрительная смертьУголовное дело, которое гособвинитель Этьен Манто назвал "беспрецедентным в истории французского права", открыли в январе 2017-го после смерти в клинике города Безансон 36-летней пациентки. Она не страдала никакими сосудистыми заболеваниями, но во время операции у нее внезапно остановилось сердце. Это показалось подозрительным, решили проверить другие похожие случаи в этой и других больницах.В поле зрения силовиков попал анестезиолог Фредерик Пешье, работавший сразу в двух клиниках Безансона. Он лично не участвовал в заканчивавшихся экстренными ситуациями операциях, но всегда помогал коллегам. Обычно больных удавалось спасти, однако некоторые все же умирали. От остановки сердца. Причем без видимых на то причин.Пешье задержали, отправили за решетку, а через два месяца предъявили обвинение. Насчитали 17 эпизодов, позднее — 24. Теперь — 30. Самой старшей жертве было 89 лет, младшей — всего четыре года. Ребенку повезло — выжил после двух остановок сердца в ходе плановой операции по удалению миндалин.Подоспевшая "помощь"Доктор все отрицал, нанял нескольких адвокатов. "Обвинять человека легко, а вот доказать его непричастность гораздо сложнее", — говорил один из них, Рэндалл Швердорфер.Он с коллегами добился освобождения клиента из следственного изолятора. Поместили под судебный надзор — альтернативна заключению под стражу во Франции."Меня подозревают в чудовищных преступлениях, которые я не совершал, — заявил врач репортерам на пресс-конференции в 2019-м. — В любом случае моей карьере конец. Никто не станет доверять доктору, если на нем когда-то было клеймо отравителя. Моя семья развалилась, я боюсь за детей".У следователей другая точка зрения — они уверены, что Пешье целенаправленно травил пациентов, подделывая пакеты с парацетамолом или анестезиологическими препаратами, чтобы создать на хирургическом столе экстренную ситуацию, а потом прийти коллегам "на помощь". Продемонстрировать собственные навыки и умения."Он всегда был первым, кто заходил в операционную и непременно находил решение", — указывает прокурор Манто.А если пациенты умирали, Пешье уверял медицинское сообщество и следователей, что это из-за ошибок коллег и он бы подобное не допустил.Склонность к манипуляциямПреступления, по версии силовиков, Пешье совершал на протяжении десяти лет — с 2008 года вплоть до задержания. При этом в 2023-м ему все же разрешили вернуться к работе, но с одним условием — без прямых контактов с пациентами.Судебно-психиатрическая экспертиза, которую серьезно раскритиковала защита анестезиолога, отметила его "склонность к контролю" и "извращенные черты характера". Однако другие специалисты не нашли в поведении обвиняемого каких-либо отклонений, охарактеризовали его как "умного человека".Мнения коллег по поводу Пешье тоже разделились. Одни считают его чуть ли не гениальным врачом и вполне порядочным человеком. Другие называют высокомерным и склонным к манипуляциям. "Он никогда не сомневается в собственной правоте и любит изображать из себя Зорро", — сообщил один знакомый анестезиолога.Между тем известно, что Пешье страдал депрессией. В 2014-м даже пытался покончить с собой, а спустя семь лет пьяным выпал из окна родительского дома, но отделался незначительными травмами.Долгий процессНа днях начались судебные слушания. "Я ждала этого целых 17 лет", — призналась Амандин Илен, чей отец умер в возрасте 53 лет во время операции на почках. Смерть наступила от передозировки местного анестетика лидокаина — таков результат судебно-медицинской экспертизы.Общее же число потерпевших, включая членов семей жертв, — более 150 человек. Первые две недели суд планирует рассмотреть уголовные дела, открытые в 2017-м, когда Пешье попал под следствие. Затем приступят к изучению остальных материалов. Завершится процесс не раньше декабря."Предстоит очень долгий марафон, но мы к нему готовы, — сказал собравшимся в зале журналистам адвокат одной из жертв Стефан Джурнанна. — Все дороги ведут к Пешье".Если вину доктора докажут, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, однако Пешье продолжает твердо стоять на своем и в гибели пациентов винит коллег.
