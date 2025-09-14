Рейтинг@Mail.ru
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 14.09.2025 (обновлено: 13:07 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/korabli-2041820040.html
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения - РИА Новости, 14.09.2025
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:03:00+03:00
2025-09-14T13:07:00+03:00
каспийская флотилия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a2a116405df182dcb2ed2f1502b0aaf.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии в воскресенье. В пресс-службе флотилии сообщили, что корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, проводимого под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева. "В ходе учения будут отработаны различные действия группировок сил (войск) флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - говорится в сообщении. В пресс-службе Каспийской флотилии добавили, что задачами учения являются повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) флотилии в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20250913/flot-2041644183.html
https://ria.ru/20250912/flot-2041481823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Практическая часть командно-штабного учения
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, сообщает пресс-служба флотилии. В ходе учения будут отработаны действия флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.
2025-09-14T13:03
true
PT1M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820243_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_471e61d6982409fecf51dca77dadbcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каспийская флотилия, россия
Каспийская флотилия, Россия
Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения

Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения по обеспечению безопасности

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии в воскресенье.
В пресс-службе флотилии сообщили, что корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, проводимого под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева.
Отработка боя с применением ракет против десантного отряда условного противника на Севморпути - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях "Запад-2025"
13 сентября, 13:07
"В ходе учения будут отработаны различные действия группировок сил (войск) флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Каспийской флотилии добавили, что задачами учения являются повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) флотилии в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.
Плановые учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Тихоокеанский флот начал учения по охране морских коммуникаций
12 сентября, 14:57
 
Каспийская флотилияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала