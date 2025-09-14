Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения

https://ria.ru/20250914/korabli-2041820040.html
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии в воскресенье. В пресс-службе флотилии сообщили, что корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, проводимого под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева. "В ходе учения будут отработаны различные действия группировок сил (войск) флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - говорится в сообщении. В пресс-службе Каспийской флотилии добавили, что задачами учения являются повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) флотилии в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.
Практическая часть командно-штабного учения
Корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, сообщает пресс-служба флотилии.
В ходе учения будут отработаны действия флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море.
