https://ria.ru/20250914/korabli-2041820040.html

Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения

Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения - РИА Новости, 14.09.2025

Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учения

Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:03:00+03:00

2025-09-14T13:03:00+03:00

2025-09-14T13:07:00+03:00

каспийская флотилия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a2a116405df182dcb2ed2f1502b0aaf.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Корабли Каспийской флотилии вышли в море на учение по обеспечению безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства на Каспии, сообщила пресс-служба Каспийской флотилии в воскресенье. В пресс-службе флотилии сообщили, что корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, проводимого под руководством командующего флотилией контр-адмирала Олега Зверева. "В ходе учения будут отработаны различные действия группировок сил (войск) флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море", - говорится в сообщении. В пресс-службе Каспийской флотилии добавили, что задачами учения являются повышение навыков руководящего состава соединений и воинских частей флотилии в управлении группировками сил (войск) флотилии в море при решении нестандартных задач с использованием современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20250913/flot-2041644183.html

https://ria.ru/20250912/flot-2041481823.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Практическая часть командно-штабного учения Корабли Каспийской флотилии вышли в море для участия в практической части командно-штабного учения, сообщает пресс-служба флотилии. В ходе учения будут отработаны действия флотилии для гарантированного обеспечения безопасности объектов морской экономической деятельности и судоходства в Каспийском море. 2025-09-14T13:03 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каспийская флотилия, россия