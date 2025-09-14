Губернатор Кубани проголосовал на выборах главы региона
Кондратьев проголосовал в станице Динской на выборах главы Краснодарского края
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал в станице Динской на выборах главы региона, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
"Вместе с супругой проголосовали на своем участке в станице Динской. Знаю, многие уже проявили свою гражданскую позицию и отдали голос за будущее Кубани. Благодарен всем за активность и небезразличие", - написал Кондратьев.
По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей.
На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду).
На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.
Двенадцатого сентября 2025 года в 8 утра открылись 2879 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Краснодарского края по состоянию на 1 июля 2025 года, составила 4 437 705 человек.