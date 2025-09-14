https://ria.ru/20250914/kondratev-2041831781.html

Губернатор Кубани проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Кубани проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 14.09.2025

Губернатор Кубани проголосовал на выборах главы региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал в станице Динской на выборах главы региона, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:17:00+03:00

2025-09-14T14:17:00+03:00

2025-09-14T14:17:00+03:00

политика

краснодарский край

вениамин кондратьев

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593557_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c6c3a4b20994e0a56cffc304563793d7.jpg

КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал в станице Динской на выборах главы региона, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. "Вместе с супругой проголосовали на своем участке в станице Динской. Знаю, многие уже проявили свою гражданскую позицию и отдали голос за будущее Кубани. Благодарен всем за активность и небезразличие", - написал Кондратьев. По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей. На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (Коммунистическая партия Российской Федерации), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду). На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек. Двенадцатого сентября 2025 года в 8 утра открылись 2879 избирательных участков. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Краснодарского края по состоянию на 1 июля 2025 года, составила 4 437 705 человек.

https://ria.ru/20250914/eao-2041823256.html

https://ria.ru/20250914/gubernator-2041825695.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, краснодарский край, вениамин кондратьев, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2025