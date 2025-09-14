https://ria.ru/20250914/komi-2041803014.html

В Коми явка на выборах достигла 28 процентов

В Коми явка на выборах достигла 28 процентов - РИА Новости, 14.09.2025

В Коми явка на выборах достигла 28 процентов

Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T10:58:00+03:00

2025-09-14T10:58:00+03:00

2025-09-14T10:58:00+03:00

политика

республика коми

россия

севастополь

ростислав гольдштейн

единая россия

лдпр

коммунисты россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784691_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8baaab5bdd5f63890288ded4bf176a07.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 10.00 мск в воскресенье составила 28,78%, сообщила республиканская избирательная комиссия. "На 10 часов в республике Коми проголосовали 28,78% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 84,95% ", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). На предыдущих выборах главы региона, которые прошли 13 сентября 2020 года, явка избирателей по состоянию на 10.00 мск составляла 18,35%, следует из материалов региональной избирательной комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250914/pamfilova-2041802312.html

https://ria.ru/20250914/muzhchina-2041800324.html

республика коми

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, республика коми, россия, севастополь, ростислав гольдштейн, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025