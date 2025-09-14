Рейтинг@Mail.ru
В Коми явка на выборах достигла 28 процентов
10:58 14.09.2025
В Коми явка на выборах достигла 28 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 10.00 мск в воскресенье составила 28,78%, сообщила республиканская избирательная комиссия. "На 10 часов в республике Коми проголосовали 28,78% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 84,95% ", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). На предыдущих выборах главы региона, которые прошли 13 сентября 2020 года, явка избирателей по состоянию на 10.00 мск составляла 18,35%, следует из материалов региональной избирательной комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 10.00 мск в воскресенье составила 28,78%, сообщила республиканская избирательная комиссия.
"На 10 часов в республике Коми проголосовали 28,78% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 84,95% ", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
На предыдущих выборах главы региона, которые прошли 13 сентября 2020 года, явка избирателей по состоянию на 10.00 мск составляла 18,35%, следует из материалов региональной избирательной комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
