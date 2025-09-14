В РПЦ прокомментировали убийство активиста Кирка
РПЦ: убийство Кирка является попыткой запугать консервативных американцев
© AP Photo / Lindsey WassonЛюди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Убийство Чарли Кирка – это попытка поддержать ЛГБТ*–движение в США, запугать и лишить права голоса консервативных американцев, выступающих за традиционные семейные ценности, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист и христианский проповедник Чарли Кирк был убит на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Позже корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман со ссылкой на источники сообщил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка, сожительствовал с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину.
"Убийство Чарли Кирка – чудовищное, вопиющее преступление, которое совершено с целью запугать тех людей в США, которые придерживаются традиционных ценностей, прежде всего семейных ценностей", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он с сожалением отметил, что Кирк стал известен в России только после гибели. "Мы знаем, что Чарли Кирк был "говорящей головой" в молодежной среде, активистом, который очень последовательно, ярко и убедительно защищал традиционную семью, выступал против прав ЛГБТ*-сообщества, то есть тех, кто стал орудием уничтожения традиционной семьи в США и государствах Западной Европы. Его смерть рассматривается традиционными американцами как попытка запугать их, лишить их права голоса и дать "зеленый свет" для дальнейшего развития ЛГБТ*-идеологии", - пояснил представитель РПЦ.
Он также рассказал о рисках, которые возникают в обществе в связи с развитием ЛГБТ*–движения.
"ЛГБТ*-идеология – это раковая опухоль на теле любого общества. Если побеждает ЛГБТ*, значит, в этом обществе включаются механизмы самоуничтожения: люди перестают верить в традиционную семью, рассматривать ее как ценность, перестают быть способными к самопожертвованию, потому что семья требует усилий, воспитания детей, верности, труда - всего того, что является христианским добродетелями. Если традиционная семья отменяется, все эти добродетели перестают быть нужными, и общество погибает", - заключил представитель РПЦ.
* Запрещено в РФ как экстремистское
