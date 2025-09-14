https://ria.ru/20250914/kirk-2041875950.html

Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник

Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше информации про расследование, сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс.Ранее Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи."Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения, сейчас собирают доказательства, проводят опросы друзей и людей из окружения подозреваемого", - заявил Кокс телеканалу NBC.РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.

