Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник
17:40 14.09.2025
Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник
Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше...
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше информации про расследование, сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс.Ранее Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи."Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения, сейчас собирают доказательства, проводят опросы друзей и людей из окружения подозреваемого", - заявил Кокс телеканалу NBC.РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
Подозреваемому в убийстве Кирка предъявят обвинения во вторник

Подозреваемому в убийстве Кирка Тайлеру Робинсону предъявят обвинения во вторник

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, предъявят обвинения во вторник, тогда же обнародуют больше информации про расследование, сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс.
Ранее Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.
"Во вторник станет известно гораздо больше, когда будут предъявлены обвинения, сейчас собирают доказательства, проводят опросы друзей и людей из окружения подозреваемого", - заявил Кокс телеканалу NBC.
РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
