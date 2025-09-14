https://ria.ru/20250914/kirk-2041865625.html

В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*

В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером* - РИА Новости, 14.09.2025

В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*

Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:47:00+03:00

2025-09-14T16:47:00+03:00

2025-09-14T17:44:00+03:00

в мире

юта

россия

сша

чарли кирк

дональд трамп

фбр

убийство американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:129:654:497_1920x0_80_0_0_e3ed26793d7642195e41500b22425c99.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину. Ранее телеканал Fox News сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка. "Вчера появились сообщения, которые мы можем подтвердить, что его сожителем был бойфренд который меняет пол, и это информация, о которой вчера упоминало ФБР", - заявил Кокс телеканалу ABC. Он отметил, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием. РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское

https://ria.ru/20250914/kirk-2041857861.html

https://ria.ru/20250914/ssha-2041818955.html

юта

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, россия, сша, чарли кирк, дональд трамп, фбр, убийство американского политика чарли кирка