https://ria.ru/20250914/kirk-2041865625.html
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером* - РИА Новости, 14.09.2025
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка,... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:47:00+03:00
2025-09-14T16:47:00+03:00
2025-09-14T17:44:00+03:00
в мире
юта
россия
сша
чарли кирк
дональд трамп
фбр
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:129:654:497_1920x0_80_0_0_e3ed26793d7642195e41500b22425c99.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину. Ранее телеканал Fox News сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка. "Вчера появились сообщения, которые мы можем подтвердить, что его сожителем был бойфренд который меняет пол, и это информация, о которой вчера упоминало ФБР", - заявил Кокс телеканалу ABC. Он отметил, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием. РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
https://ria.ru/20250914/kirk-2041857861.html
https://ria.ru/20250914/ssha-2041818955.html
юта
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:141:654:632_1920x0_80_0_0_946634daa3a1930e8a09cc2f9386b0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юта, россия, сша, чарли кирк, дональд трамп, фбр, убийство американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Россия, США, Чарли Кирк, Дональд Трамп, ФБР, Убийство американского политика Чарли Кирка
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
Подозреваемый в убийстве Кирка состоял в отношениях с трансгендером