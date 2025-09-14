Рейтинг@Mail.ru
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
16:47 14.09.2025 (обновлено: 17:44 14.09.2025)
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину. Ранее телеканал Fox News сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка. "Вчера появились сообщения, которые мы можем подтвердить, что его сожителем был бойфренд который меняет пол, и это информация, о которой вчера упоминало ФБР", - заявил Кокс телеканалу ABC. Он отметил, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием. РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
В США подтвердили роман подозреваемого в убийстве Кирка с трансгендером*

Подозреваемый в убийстве Кирка состоял в отношениях с трансгендером

© Фото : соцсетиТайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : соцсети
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подтвердил, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, состоял в романтических отношениях с мужчиной, который совершает трансгендерный* переход в женщину.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка.
"Вчера появились сообщения, которые мы можем подтвердить, что его сожителем был бойфренд который меняет пол, и это информация, о которой вчера упоминало ФБР", - заявил Кокс телеканалу ABC.
Он отметил, что партнер подозреваемого сотрудничает со следствием.
РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.
* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
