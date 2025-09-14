https://ria.ru/20250914/kirk-2041857861.html

Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, не признает своей вины и не сотрудничает со следствием, но его окружение помогает расследованию, сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс."Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием - ред.), но все окружающие его люди сотрудничают", - заявил Кокс телеканалу ABC.Ранее Кокс заявил, что 22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.РИА Новости ранее выяснило, что Робинсон мог уметь обращаться с огнестрельным оружием с детства.Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей.

