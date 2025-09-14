Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал убийство активиста Кирка
14:23 14.09.2025 (обновлено: 14:24 14.09.2025)
Пушков прокомментировал убийство активиста Кирка
Пушков прокомментировал убийство активиста Кирка
Согласно одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства, что и РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:23:00+03:00
2025-09-14T14:24:00+03:00
в мире
сша
америка
украина
чарли кирк
алексей пушков
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Согласно одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства, что и произошло с американским консервативным активистом Чарли Кирком, призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "По одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства. Что и произошло с Чарли Кирком. А сейчас сеть (американского предпринимателя - ред.) Илона Маска полна сообщений об американцах - от врачей до пилотов, которые празднуют чуть ли не с шампанским гибель Чарли Кирка", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, уровень политической ненависти в США всё ещё зашкаливает. "Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой", - отметил сенатор.
в мире, сша, америка, украина, чарли кирк, алексей пушков, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Америка, Украина, Чарли Кирк, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Согласно одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства, что и произошло с американским консервативным активистом Чарли Кирком, призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
