Пушков прокомментировал убийство активиста Кирка

Пушков об убийстве Кирка: над Америкой витает призрак гражданской войны
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
© AP Photo / Lindsey Wasson
Люди зажигают свечи в память о Чарли Кирке в Ореме, штат Юта
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Согласно одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства, что и произошло с американским консервативным активистом Чарли Кирком, призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
"По одному из опросов, большое число американцев леволиберальных убеждений считают, что "допустимо" устранять политических оппонентов путем убийства. Что и произошло с Чарли Кирком. А сейчас сеть (американского предпринимателя - ред.) Илона Маска полна сообщений об американцах - от врачей до пилотов, которые празднуют чуть ли не с шампанским гибель Чарли Кирка", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, уровень политической ненависти в США всё ещё зашкаливает.
"Призрак гражданской войны по-прежнему витает над Америкой", - отметил сенатор.
