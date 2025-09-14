https://ria.ru/20250914/khischenie-2041769119.html

По делу о хищении денег у бойцов СВО установили не менее 50 потерпевших

По делу о хищении денег у бойцов СВО установили не менее 50 потерпевших - РИА Новости, 14.09.2025

По делу о хищении денег у бойцов СВО установили не менее 50 потерпевших

В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установлено не менее пятидесяти потерпевших, в том числе гражданские лица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево установлено не менее пятидесяти потерпевших, в том числе гражданские лица, сообщил РИА Новости информированный источник."Потерпевших не менее 50 человек, как гражданские лица, так и участники СВО", - сказал собеседник агентства.По данному делу арестовано почти 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества.По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.В преступное сообщество, как говорится в материалах, входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки - изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча - в 70 тысяч, 8,2 тысячи - в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Ещё один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.Сумма ущерба по делу составляет порядка 3 миллионов рублей.

