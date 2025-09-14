Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС
08:19 14.09.2025
Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС
Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС
в мире
катар
доха
иран
аббас аракчи
масуд пезешкиан
биньямин нетаньяху
хамас
ТЕГЕРАН, 14 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Катар, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе, сообщает Telegram-канал главы иранского МИД. Экстренный саммит, посвящённый обсуждению израильских авиаударов по Катару, состоится 14-15 сентября. Накануне встречи лидеров в Дохе запланировано заседание глав МИД стран-участниц, передает Катарское агентство новостей QNA. Накануне отъезда Аракчи агентство Nour News сообщило, что во внеочередном саммите лидеров ОИС примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи... в воскресенье утром направился в Доху, столицу Катара, для участия в заседание глав МИД ОИС", - говорится в публикации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
катар
доха
иран
в мире, катар, доха, иран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Катар, Доха, Иран, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС

Глава МИД Ирана Аракчи направился в Катар на заседание стран ОИС в Дохе

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Катар, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе, сообщает Telegram-канал главы иранского МИД.
Экстренный саммит, посвящённый обсуждению израильских авиаударов по Катару, состоится 14-15 сентября. Накануне встречи лидеров в Дохе запланировано заседание глав МИД стран-участниц, передает Катарское агентство новостей QNA. Накануне отъезда Аракчи агентство Nour News сообщило, что во внеочередном саммите лидеров ОИС примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи... в воскресенье утром направился в Доху, столицу Катара, для участия в заседание глав МИД ОИС", - говорится в публикации.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".
В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.
По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
В миреКатарДохаИранАббас АракчиМасуд ПезешкианБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
