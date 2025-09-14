https://ria.ru/20250914/katar-2041779673.html

Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС

Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС - РИА Новости, 14.09.2025

Глава МИД Ирана направился в Катар на заседание стран ОИС

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Катар, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:19:00+03:00

2025-09-14T08:19:00+03:00

2025-09-14T08:19:00+03:00

в мире

катар

доха

иран

аббас аракчи

масуд пезешкиан

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

ТЕГЕРАН, 14 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи направился в Катар, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе, сообщает Telegram-канал главы иранского МИД. Экстренный саммит, посвящённый обсуждению израильских авиаударов по Катару, состоится 14-15 сентября. Накануне встречи лидеров в Дохе запланировано заседание глав МИД стран-участниц, передает Катарское агентство новостей QNA. Накануне отъезда Аракчи агентство Nour News сообщило, что во внеочередном саммите лидеров ОИС примет участие президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи... в воскресенье утром направился в Доху, столицу Катара, для участия в заседание глав МИД ОИС", - говорится в публикации. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем". В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

https://ria.ru/20250909/iran-2040797798.html

https://ria.ru/20250913/khamas-2041755602.html

катар

доха

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, доха, иран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, биньямин нетаньяху, хамас