На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков
2025-09-14T02:31:00+03:00
2025-09-14T02:31:00+03:00
2025-09-14T02:37:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили, сообщило краевое управление МЧС в Telegram-канале. "За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых", — говорится в сообщении. Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4, в населенных пунктах он ощущался силой до шести баллов, из-за чего была объявлена угроза цунами, однако волна до населенных пунктов не дошла. Сутками ранее на полуострове произошли восемь подземных толчков магнитудой до 4,9, ни один из них в населенных пунктах не ощущался.Возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто боится оставаться дома после землетрясения, он расположен в Петропавловске-Камчатском по адресу Халактырское шоссе, 6/6.На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — заключил главк. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
