Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 14.09.2025 (обновлено: 02:37 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041762417.html
На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков - РИА Новости, 14.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков
Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили, сообщило краевое управление МЧС в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T02:31:00+03:00
2025-09-14T02:37:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили, сообщило краевое управление МЧС в Telegram-канале. "За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых", — говорится в сообщении. Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4, в населенных пунктах он ощущался силой до шести баллов, из-за чего была объявлена угроза цунами, однако волна до населенных пунктов не дошла. Сутками ранее на полуострове произошли восемь подземных толчков магнитудой до 4,9, ни один из них в населенных пунктах не ощущался.Возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто боится оставаться дома после землетрясения, он расположен в Петропавловске-Камчатском по адресу Халактырское шоссе, 6/6.На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — заключил главк. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html
https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html
https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041627996.html
камчатка
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, камчатский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали более 60 афтершоков

На Камчатке за сутки произошло 62 афтершока магнитудой до 7,4

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 сен - РИА Новости. Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, восемь из них жители региона ощутили, сообщило краевое управление МЧС в Telegram-канале.
"За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых", — говорится в сообщении.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН
Вчера, 02:10
Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4, в населенных пунктах он ощущался силой до шести баллов, из-за чего была объявлена угроза цунами, однако волна до населенных пунктов не дошла.
Сутками ранее на полуострове произошли восемь подземных толчков магнитудой до 4,9, ни один из них в населенных пунктах не ощущался.
Возобновил работу пункт временного размещения для тех, кто боится оставаться дома после землетрясения, он расположен в Петропавловске-Камчатском по адресу Халактырское шоссе, 6/6.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
Вчера, 03:49
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального... Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", — заключил главк.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, в связи с чем в Камчатском крае с 14 августа ввели режим ЧС природного характера. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
Вчера, 11:07
 
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала