Кадыров прокомментировал награды сына - РИА Новости, 14.09.2025
09:48 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/kadyrov-2041792508.html
Кадыров прокомментировал награды сына
адам кадыров
рамзан кадыров
политика
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как его сын Адам справляется с новыми назначениями и своей популярностью из-за многочисленных награждений, заявил, что его Адам уже имеет богатый опыт и знания, но спрос с него как с сына в разы больше. "Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень", - сказал глава Чечни в интервью агентству. Адам Кадыров является помощником главы Чечни - своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду - орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второго по значимости ордена Татарстана.
адам кадыров, рамзан кадыров, политика
Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Политика
Кадыров прокомментировал награды сына

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как его сын Адам справляется с новыми назначениями и своей популярностью из-за многочисленных награждений, заявил, что его Адам уже имеет богатый опыт и знания, но спрос с него как с сына в разы больше.
"Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше. Если это упрек насчет наград, то я считаю, что там нет незаслуженных. Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень", - сказал глава Чечни в интервью агентству.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни - своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду - орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" - второго по значимости ордена Татарстана.
Кадыров пообещал требовать ответ с родителей за поступки детей
Вчера, 07:27
 
