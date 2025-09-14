Армия Израиля завершила подготовку к наземной операции в Газе, сообщил Kan

https://ria.ru/20250914/izrail-2041915109.html
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля завершила подготовку к наземной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan. "ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции "Колесницы Гидеона — 2", который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации", — говорится в материале. Израильские высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дали понять, что избежать этого не удастся. Это связано с тупиковой ситуацией с соглашением о заложниках, сорванного после покушения в Дохе. После начала операции Тель-Авив ожидает рост международного осуждения.ХАМАС также готовится к началу наземной операции. Движение назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах.На прошлой неделе ЦАХАЛ значительно усилила атаки в Газе. Она наносит удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах города — в районах Шуджаийя и Зейтун.По оценками Тель-Авива, около 300 тысяч жителей покинуло населенный пункт следуя призывам об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, там ожидают, что примерно такое же число людей останется на этой территории, когда начнется наземная операция.Операция "Колесницы Гидеона — 2"Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив передаст его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
"ЦАХАЛ завершил подготовку бойцов к самому сложному этапу операции "Колесницы Гидеона — 2", который начнется в ближайшее время — наземным маневрам в городе Газа и его оккупации", — говорится в материале.
Израильские высокопоставленные представители силовых структур и политики ясно дали понять, что избежать этого не удастся. Это связано с тупиковой ситуацией с соглашением о заложниках, сорванного после покушения в Дохе. После начала операции Тель-Авив ожидает рост международного осуждения.
ХАМАС также готовится к началу наземной операции. Движение назначило нескольких старших командиров для руководства боевыми действиями на местах.
На прошлой неделе ЦАХАЛ значительно усилила атаки в Газе. Она наносит удары преимущественно по высотным зданиям и военной инфраструктуре, в том числе и расположенной под землей. Kan подчеркивает, что израильские сухопутные силы уже находятся на окраинах города — в районах Шуджаийя и Зейтун.
По оценками Тель-Авива, около 300 тысяч жителей покинуло населенный пункт следуя призывам об эвакуации в гуманитарные зоны на юге анклава. При этом, там ожидают, что примерно такое же число людей останется на этой территории, когда начнется наземная операция.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над городом Газа и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале прошлого месяца премьер-министр заявлял о намерении взять под контроль всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности". По его словам, позднее Тель-Авив
передаст его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар
, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.