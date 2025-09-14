https://ria.ru/20250914/izrail-2041878395.html

Генсек ЛАГ призвал остановить израильскую военную машину

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946434511_0:47:3188:1840_1920x0_80_0_0_09ff8f965b896ef46c16b72b2a3fda7a.jpg

БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Дохе. "Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы остановить преступную израильскую военную машину в ее постыдной войне", - сказал Абуль Гейт. Генсек отметил, что необходимо принять решительные меры против Израиля за его агрессию против Катара. "Мы все убеждены в необходимости укрепления арабо-исламского сотрудничества с государством Катар", - добавил Абуль Гейт. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

