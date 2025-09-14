Рейтинг@Mail.ru
Генсек ЛАГ призвал остановить израильскую военную машину - РИА Новости, 14.09.2025
17:52 14.09.2025
Генсек ЛАГ призвал остановить израильскую военную машину
в мире
израиль
доха
катар
ахмед абуль гейт
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Дохе. "Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы остановить преступную израильскую военную машину в ее постыдной войне", - сказал Абуль Гейт. Генсек отметил, что необходимо принять решительные меры против Израиля за его агрессию против Катара. "Мы все убеждены в необходимости укрепления арабо-исламского сотрудничества с государством Катар", - добавил Абуль Гейт. Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
в мире, израиль, доха, катар, ахмед абуль гейт, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, лига арабских государств, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Доха, Катар, Ахмед Абуль Гейт, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, Лига арабских государств, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Арабские страны должны сосредоточится на механизмах способных остановить израильскую военную машину в регионе, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт на встрече глав МИД арабских и мусульманских стран в Дохе.
"Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы остановить преступную израильскую военную машину в ее постыдной войне", - сказал Абуль Гейт.
Генсек отметил, что необходимо принять решительные меры против Израиля за его агрессию против Катара.
"Мы все убеждены в необходимости укрепления арабо-исламского сотрудничества с государством Катар", - добавил Абуль Гейт.
Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катарперед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
