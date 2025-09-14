https://ria.ru/20250914/izrail-2041848782.html

Главы МИД арабских стран начали закрытую встречу в Катаре, сообщил источник

Главы МИД арабских стран начали закрытую встречу в Катаре, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2025

Главы МИД арабских стран начали закрытую встречу в Катаре, сообщил источник

Министры иностранных дел арабских и мусульманских стран в воскресенье начали подготовительную встречу в преддверии экстренного саммита лидеров этих стран, чтобы РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T15:27:00+03:00

2025-09-14T15:27:00+03:00

2025-09-14T15:35:00+03:00

в мире

масуд пезешкиан

удар израиля по делегации хамас в дохе

дональд трамп

хамас

биньямин нетаньяху

доха

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4acc7d1f4754eed0c2562d297e3059d2.jpg

ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел арабских и мусульманских стран в воскресенье начали подготовительную встречу в преддверии экстренного саммита лидеров этих стран, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Израиля по Катару, сообщил РИА Новости источник среди организаторов встречи."Подготовительная встреча, во время которой главы МИД выработают Дохийскую декларацию, которую предстоит одобрить лидерам этих стран на внеочередном саммите в понедельник, проходит в закрытом режиме", - уточнил источник.По её итогам вечером в воскресенье ожидается пресс-конференция, на которой будут озвучены основные пункты документа, который примут лидеры арабских и мусульманских стран.В минувший вторник Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности были ранены.Ранее МИД Катара сообщил, что в понедельник, 15 сентября, в Дохе состоится экстренный арабо-исламский саммит, который проводится в свете последних событий, связанных с ударами Израиля по территории Катара. Как уточнили в министерстве, "на саммите будет обсуждаться проект заявления об израильском нападении на государство Катар, который будет выработан в воскресенье на встрече по подготовке саммита министрами иностранных дел арабских и исламских стран".Премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани ранее заявил, что Доха взаимодействует с региональными партнерами, чтобы дать ответ Израилю на бомбежку территории и нарушение суверенитета Катара. До настоящего времени свое присутствие на саммите в Катаре подтвердили президенты Ирана и Турции - Масуд Пезешкиан и Реджеп Тейип Эрдоган. Кроме того, на саммите собираются присутствовать главы Индонезии и Пакистана.Как сообщили РИА Новости организаторы внеочередного саммита, подготовительная встреча глав МИД и сам саммит пройдут без присутствия прессы, представителям которой разрешат присутствовать в месте проведения этих мероприятий - в пятизвездочной гостинице на берегу Персидского залива только во время пресс-конференций.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник начала операцию "Огненная вершина", в ходе которой удары были нанесены по высокопоставленным представителям движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы сообщили РИА Новости о серии мощных взрывов в Дохе. По данным газеты Israel Hayom, израильские власти заранее уведомили США и Катар о предстоящей атаке, но власти эмирата опровергли эту информацию, заявив, что получили звонок от американского представителя в момент нанесения ударов.Офис премьера израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что операция была спланирована и проведена израильской стороной и полностью находится в зоне её ответственности. Президент США Дональд Трамп, комментируя события, назвал удары "несчастным случаем".В российском МИД расценили действия Израиля как нарушение международного права и призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.По заявлению ХАМАС, полученному РИА Новости, в результате израильских ударов в катарской столице погибли шесть человек, включая сына руководителя движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

https://ria.ru/20250913/shos-2041684650.html

https://ria.ru/20250913/khamas-2041755602.html

доха

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, масуд пезешкиан, удар израиля по делегации хамас в дохе, дональд трамп, хамас, биньямин нетаньяху, доха, израиль, катар