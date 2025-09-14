https://ria.ru/20250914/isk-2041771722.html

Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке

Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке - РИА Новости, 14.09.2025

Оставившая ребенка в туалете в Турции Бурнашкина подала иск к опеке

Екатерина Бурнашкина, оставившая ребенка в туалете аэропорта в Турции, подала иск к опеке, оспаривая бездействие этого органа, аналогичный иск составила её... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T06:18:00+03:00

2025-09-14T06:18:00+03:00

2025-09-14T06:18:00+03:00

турция

московская область (подмосковье)

электросталь

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Екатерина Бурнашкина, оставившая ребенка в туалете аэропорта в Турции, подала иск к опеке, оспаривая бездействие этого органа, аналогичный иск составила её мать, сообщила РИА Новости ее представитель Виктория Елисеева. "Подано два иска об оспаривании бездействия опеки, не отказа, так как они нам и не отказали, а именно бездействия. Иски от мамы ребенка, то есть самой Екатерины, и бабушки", - рассказала собеседница агентства. По её словам, органы опеки отказываются встретиться с Бурнашкиной и её матерью, "закрывают кабинет", хотя они хотели бы подать заявление на предварительную опеку. Обе в настоящий момент не имеют каких-либо ограничений, не позволяющих взаимодействовать с ребенком, утверждает защита. Павлово-Посадский суд Подмосковья на 23 сентября назначил рассмотрение вопроса о лишении девушки родительских прав по существу, заседание пройдет в закрытом режиме. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка. В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение - жесткий прецедент, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Сейчас ребенок находится в гостевой приемной семье. Как уточняла защита Бурнашкиной, она записана в свидетельство о рождении девочки как мать, не лишена родительских прав, "ничем не ограничена", но опека и семья приемных родителей не дают ей видеться с ребенком "даже на полчасика". Ответчица категорически выступает против иска.

https://ria.ru/20250911/burnashkina-2041100577.html

https://ria.ru/20250911/oreal-2041124751.html

https://ria.ru/20250913/zhku-2041600954.html

турция

московская область (подмосковье)

электросталь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, московская область (подмосковье), электросталь, александр бастрыкин