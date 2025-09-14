https://ria.ru/20250914/igla-2041919187.html

Семья из Москвы подала в суд на Togas из-за иглы в подушке

Семья из Москвы подала в суд на Togas из-за иглы в подушке

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Семья из Москвы подала в суд иск в размере десяти миллионов рублей на всемирно известного европейского производителя постельного белья Togas из-за найденной иглы в подушке, сообщил РИА Новости представитель интересов истца — председатель президиума МКА "Солдатов, Шуляковский и партнеры", адвокат Роберт Солдатов. В настоящее время столичный суд рассматривает иск по существу. "Тогас свою вину отрицает, ссылаясь, что в чеке указано не их наименование компании, а индивидуальный предприниматель по франшизе. Однако продукция была приобретена в фирменном магазине Togas и имеет соответствующий товарный знак, который свидетельствует о том, что изготовителем товара все-таки является компания Togas. На данный момент нами был запрошен ряд документов, в том числе и договор франчайзинга для того, чтобы определить, кто именно изготавливает подушки Togas и как они передаются в дальнейшем магазинам-бутикам", — рассказал адвокат. Солдатов отметил, что по закону о защите прав потребителей сторона истца предоставила заключение специалиста о том, что приобретенный истцом товар имеет недостаток, а именно наличие в нем использованного шприца. "Согласно действующему законодательству, факт качества товара должен доказывать продавец (изготовитель, импортер). С нашей стороны были предоставлены сведения о том, что швы в подушке не нарушены и шприц (инородное тело) мог оказаться в подушке исключительно во время ее изготовления", — уточнил он. Также Солдатов добавил, что они готовы предоставить данную подушку для проведения судебной экспертизы и считают необходимым в ближайшем будущем подать обращение в Роспотребнадзор о соответствии продукции европейского бренда Togas действующим нормам и стандартам законодательства России. Истец в своем заявлении просит ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере десяти миллионов рублей, неустойку в размере одного процента от суммы товара за каждый день просрочки неудовлетворения требований потребителя, а также в случае, если требования будут удовлетворены судом, взыскать потребительский штраф в размере 50 процентов от присужденной судом общей суммы, уточнил адвокат. Следующее судебное заседание состоится в октябре.

