Жители Татарстана могут привиться от гриппа на избирательных участках

2025-09-14T14:15:00+03:00

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

единый день голосования — 2025

прививки

грипп

КАЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Жители Татарстана могут привиться от гриппа на избирательных участках - в единый день голосования мобильные медицинские бригады работают на 138 участках по всей республике, в том числе на 88 в Казани, сообщили РИА Новости в минздраве республики. "В день голосования 14 сентября на 88 избирательных участках Казани работают пункты вакцинации от гриппа, всего по республике вакцинация проводится на 138 участках", - сказал представитель минздрава. На избирательных участках работают мобильные бригады, состоящие из квалифицированных медицинских специалистов - фельдшеров и медицинских сестер. Для процедуры вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Кроме того, в минздраве напомнили, что к вакцинации имеются противопоказания, поэтому перед процедурой необходима консультация специалиста. Вакцинация на избирательных участках стала уже традиционной для Татарстана. Жителям республики предоставляют возможность привиться от гриппа в день голосования с 2020 года. Например, на думских выборах в сентябре 2021 года прививки от гриппа и новой коронавируcной инфекции на избирательных участках сделали более 7 тысяч жителей Татарстана, работали более 700 пунктов вакцинации. В Татарстане в воскресенье выбирают высшее должностное лицо региона - раиса республики. Также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата госсовета республики в одном из округов. Татарстан - единственный субъект РФ, где выборы проходят один день - 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек. Кандидатами на выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре человека: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

