Боец рассказал о преимуществах российских гранат

Боец рассказал о преимуществах российских гранат

Боец рассказал о преимуществах российских гранат

Ручные гранаты ВСУ, производства стран НАТО, уступают российским по фугасности и надежности, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной

2025-09-14T04:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

нато

ГЕНИЧЕСК, 14 сен – РИА Новости. Ручные гранаты ВСУ, производства стран НАТО, уступают российским по фугасности и надежности, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Зак". Фугасность – характеристика взрывчатого вещества, которая служит мерой в том числе его работоспособности и разрушительного действия. "Натовские гранаты уступают нашим по фугасности. У них корпус пластмассовый. При легком ударе корпус лопается и граната приходит в небоеготовность. Наши гранаты, "эфка", к примеру, - вы хоть что с ней делайте, пока ты ее не взорвешь - она не взорвется", - сказал "Зак". Спецназовец добавил, что лично видел, как боевики киевского режима использовали натовские дымовые, фугасные, а также чешские гранаты RG-4.

