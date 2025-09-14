https://ria.ru/20250914/granaty-2041767450.html
Боец рассказал о преимуществах российских гранат
Боец рассказал о преимуществах российских гранат
Боец рассказал о преимуществах российских гранат
Ручные гранаты ВСУ, производства стран НАТО, уступают российским по фугасности и надежности, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной
ГЕНИЧЕСК, 14 сен – РИА Новости. Ручные гранаты ВСУ, производства стран НАТО, уступают российским по фугасности и надежности, сообщил РИА Новости командир группы специального назначения военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Зак". Фугасность – характеристика взрывчатого вещества, которая служит мерой в том числе его работоспособности и разрушительного действия. "Натовские гранаты уступают нашим по фугасности. У них корпус пластмассовый. При легком ударе корпус лопается и граната приходит в небоеготовность. Наши гранаты, "эфка", к примеру, - вы хоть что с ней делайте, пока ты ее не взорвешь - она не взорвется", - сказал "Зак". Спецназовец добавил, что лично видел, как боевики киевского режима использовали натовские дымовые, фугасные, а также чешские гранаты RG-4.
