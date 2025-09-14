https://ria.ru/20250914/gosduma-2041882529.html

Запад меняет тактику воздействия на избирателей в России, заявили в ГД

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Комиссия Госдумы наблюдает изменение Западом стратегии воздействия на избирателей в РФ в пользу выделения грантов молодежи, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Комиссия Госдумы установила, что противник, изучив наше законодательство и методы противодействия иностранному вмешательству, меняет тактику. Вместо феминисток, экологов и ЛГБТ-активистов *, теперь главные объекты вербовки и идеологической обработки - лидеры молодежных движений, журналисты, специалисты в области ИИ и информационных технологий, аналитики, а также релоканты, имеющие устойчивые связи в России. Им выделяются гранты, чтобы вовлечь в антироссийскую деятельность, особенно в предвыборный период", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.* Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское

