Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО
Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: у нейтрального статуса есть преимущество
Флаг Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество".
В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
"Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг.
При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах".
"Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке".
Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.
