Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/glava-2041824637.html
Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО
Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО - РИА Новости, 14.09.2025
Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО
Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:27:00+03:00
2025-09-14T13:27:00+03:00
в мире
австрия
россия
ссср
дмитрий медведев
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество". В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг. При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах". "Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок. Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке". Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.
https://ria.ru/20250914/polsha-2041762067.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
австрия
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_1620dbf37429b29202d5cfab0acddefa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, ссср, дмитрий медведев, мария захарова, нато
В мире, Австрия, Россия, СССР, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, НАТО
Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: у нейтрального статуса есть преимущество

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Австрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество".
В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
СМИ: Польша осознала, что из себя представляет НАТО
Вчера, 02:29
"Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг.
При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах".
"Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке".
Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00
 
В миреАвстрияРоссияСССРДмитрий МедведевМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала