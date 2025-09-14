https://ria.ru/20250914/glava-2041824637.html

Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО

Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО - РИА Новости, 14.09.2025

Глава МИД Австрии заявила, что не является сторонником вступления в НАТО

Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T13:27:00+03:00

2025-09-14T13:27:00+03:00

2025-09-14T13:27:00+03:00

в мире

австрия

россия

ссср

дмитрий медведев

мария захарова

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766287509_0:96:3303:1953_1920x0_80_0_0_1bf60c945bc96392dc4baf98a4577d2c.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество". В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг. При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах". "Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок. Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке". Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.

https://ria.ru/20250914/polsha-2041762067.html

https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

австрия

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, россия, ссср, дмитрий медведев, мария захарова, нато