23:55 14.09.2025
СМИ: выходец из Турции станет главой контрразведки Германии
в мире
германия
турция
стамбул
bild
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Выходец из Турции Зинан Зелен станет главой федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии, он отказался от турецкого гражданства несколько лет назад, пишет газета Bild со ссылкой на депутатов бундестага из партий правящей коалиции. Контрразведка ФРГ остается без руководителя с конца 2024 года, когда ее предыдущий глава Томас Хальденванг ушел с поста, чтобы баллотироваться в бундестаг, но затем потерпел неудачу на выборах. "Завтра эта кадровая перестановка будет объявлена в письме министра внутренних дел, адресованном сотрудникам федерального ведомства по охране конституции (BfV): вице-председатель Зинан Зелен… возглавит ведомство", - говорится в материале. Зинан Зелен родился в Стамбуле в 1972 году в семье журналистов, которые переехали в Германию, когда ему было четыре года, уточняет издание. Он изучал право в Кельнском университете и работал юристом в области административного права в МВД Германии и федеральном управлении уголовной полиции, пока не был назначен одним из вице-председателей контрразведки в январе 2019 года. При этом он отказался от турецкого гражданства лишь несколько лет назад, сообщает газета.
в мире, германия, турция, стамбул, bild
В мире, Германия, Турция, Стамбул, Bild
СМИ: выходец из Турции станет главой контрразведки Германии

Bild: выходец из Турции Зинан Зелен возглавит контрразведку ФРГ

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Выходец из Турции Зинан Зелен станет главой федерального ведомства по охране конституции (контрразведки) Германии, он отказался от турецкого гражданства несколько лет назад, пишет газета Bild со ссылкой на депутатов бундестага из партий правящей коалиции.
Контрразведка ФРГ остается без руководителя с конца 2024 года, когда ее предыдущий глава Томас Хальденванг ушел с поста, чтобы баллотироваться в бундестаг, но затем потерпел неудачу на выборах.
"Завтра эта кадровая перестановка будет объявлена в письме министра внутренних дел, адресованном сотрудникам федерального ведомства по охране конституции (BfV): вице-председатель Зинан Зелен… возглавит ведомство", - говорится в материале.
Зинан Зелен родился в Стамбуле в 1972 году в семье журналистов, которые переехали в Германию, когда ему было четыре года, уточняет издание. Он изучал право в Кельнском университете и работал юристом в области административного права в МВД Германии и федеральном управлении уголовной полиции, пока не был назначен одним из вице-председателей контрразведки в январе 2019 года. При этом он отказался от турецкого гражданства лишь несколько лет назад, сообщает газета.
