14.09.2025

В Германии заявили о дефиците лекарств
11:27 14.09.2025
В Германии заявили о дефиците лекарств
Германия сталкивается с перебоями в поставках лекарств и дефицитом некоторых препаратов в аптеках перед началом периода сезонных заболеваний, заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс.
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Германия сталкивается с перебоями в поставках лекарств и дефицитом некоторых препаратов в аптеках перед началом периода сезонных заболеваний, заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс. "И к этой зиме мы подходим очень плохо подготовленными. Проблема дефицита лекарственных средств стала неизменной темой в аптеках… У нас есть много лекарств, более 500 из них внесены в официальный список, которые трудно достать там, где есть перебои с поставками. Но есть еще очень много лекарств, по которым даже был официально установлен дефицит. Это означает, что мы должны импортировать лекарства из-за границы, чтобы вообще обеспечить надежность поставок этих лекарственных средств", - заявил Прайс в интервью газете Bild. По его словам, в Германии не хватает антибиотиков для детей, лекарств от астмы и СДВГ, а также психотропных препаратов. Глава союза фармацевтов указал на то, что ФРГ утратила роль "аптеки мира", которая перешла Китаю и Индии. "Мы зависим от недорогих лекарств из Китая и Индии и от инновационных лекарственных средств из США", - добавил Прайс. Согласно опубликованному в декабре 2024 года опросу Федеральной ассоциации оптовой торговли фармацевтическими препаратами Германии PHAGRO, каждый второй житель ФРГ хотя бы раз сталкивался с нехваткой медицинских препаратов для себя или членов семьи.
В Германии заявили о дефиците лекарств

Германия столкнулась с перебоями в поставках лекарств и дефицитом препаратов

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Германия сталкивается с перебоями в поставках лекарств и дефицитом некоторых препаратов в аптеках перед началом периода сезонных заболеваний, заявил глава федерального союза немецких фармацевтов (ABDA) Томас Прайс.
"И к этой зиме мы подходим очень плохо подготовленными. Проблема дефицита лекарственных средств стала неизменной темой в аптеках… У нас есть много лекарств, более 500 из них внесены в официальный список, которые трудно достать там, где есть перебои с поставками. Но есть еще очень много лекарств, по которым даже был официально установлен дефицит. Это означает, что мы должны импортировать лекарства из-за границы, чтобы вообще обеспечить надежность поставок этих лекарственных средств", - заявил Прайс в интервью газете Bild.
По его словам, в Германии не хватает антибиотиков для детей, лекарств от астмы и СДВГ, а также психотропных препаратов.
Глава союза фармацевтов указал на то, что ФРГ утратила роль "аптеки мира", которая перешла Китаю и Индии.
"Мы зависим от недорогих лекарств из Китая и Индии и от инновационных лекарственных средств из США", - добавил Прайс.
Согласно опубликованному в декабре 2024 года опросу Федеральной ассоциации оптовой торговли фармацевтическими препаратами Германии PHAGRO, каждый второй житель ФРГ хотя бы раз сталкивался с нехваткой медицинских препаратов для себя или членов семьи.
