WDR: АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ

WDR: АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ - РИА Новости, 14.09.2025

WDR: АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат примерно в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой... РИА Новости, 14.09.2025

в мире

германия

северный рейн-вестфалия

фридрих мерц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат примерно в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, сообщает в воскресенье телерадиокомпания WDR со ссылкой на опубликованный после закрытия избирательных участков прогноз института Infratest Dimap. Согласно предварительным результатам, АдГ занимает третье место, набирая 16,5% голосов избирателей, в то время как на прошлых выборах этого уровня в 2020 году ее результат составил лишь 5,1%. Победителем, по прогнозам, является Христианско-демократический союз (ХДС) с 34% голосов, а второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 22,5%. Результаты этих двух партий снизились незначительно (на 0,3% и 1,8% голосов, соответственно), но стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году. Серьезные потери, как ожидается, понесут "Зеленые". Их результат после закрытия избирательных участков оценивается в 11,5%, хотя пять лет назад они набрали 20% голосов. Левая партия должна немного улучшить предыдущий результат, получив 5,5%, а Свободная демократическая партия Германии – набрать лишь 3,5%. Явка на выборах предварительно оценивается в 58,5%, что на 6,6% больше, чем в 2020 году. Эти выборы являются своеобразной "проверкой политической настроений", так как стали первым крупным народным голосованием после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, напоминает телерадиокомпания. Поэтому сам глава правительства и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки, отмечается в материале. На муниципальных выборах в Северном Рейне-Вестфалии около 13,7 миллиона человек могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.

германия

северный рейн-вестфалия

