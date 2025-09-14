Рейтинг@Mail.ru
20:56 14.09.2025
WDR: АдГ улучшила результат на выборах в самой густонаселенной земле ФРГ
в мире
германия
северный рейн-вестфалия
фридрих мерц
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат примерно в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, сообщает в воскресенье телерадиокомпания WDR со ссылкой на опубликованный после закрытия избирательных участков прогноз института Infratest Dimap. Согласно предварительным результатам, АдГ занимает третье место, набирая 16,5% голосов избирателей, в то время как на прошлых выборах этого уровня в 2020 году ее результат составил лишь 5,1%. Победителем, по прогнозам, является Христианско-демократический союз (ХДС) с 34% голосов, а второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 22,5%. Результаты этих двух партий снизились незначительно (на 0,3% и 1,8% голосов, соответственно), но стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году. Серьезные потери, как ожидается, понесут "Зеленые". Их результат после закрытия избирательных участков оценивается в 11,5%, хотя пять лет назад они набрали 20% голосов. Левая партия должна немного улучшить предыдущий результат, получив 5,5%, а Свободная демократическая партия Германии – набрать лишь 3,5%. Явка на выборах предварительно оценивается в 58,5%, что на 6,6% больше, чем в 2020 году. Эти выборы являются своеобразной "проверкой политической настроений", так как стали первым крупным народным голосованием после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, напоминает телерадиокомпания. Поэтому сам глава правительства и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки, отмечается в материале. На муниципальных выборах в Северном Рейне-Вестфалии около 13,7 миллиона человек могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.
в мире, германия, северный рейн-вестфалия, фридрих мерц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
© AP Photo / Michael SohnПлакат партии "Альтернатива для Германии"
Плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшила результат примерно в три раза на выборах в местные органы власти в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, сообщает в воскресенье телерадиокомпания WDR со ссылкой на опубликованный после закрытия избирательных участков прогноз института Infratest Dimap.
Согласно предварительным результатам, АдГ занимает третье место, набирая 16,5% голосов избирателей, в то время как на прошлых выборах этого уровня в 2020 году ее результат составил лишь 5,1%.
Победителем, по прогнозам, является Христианско-демократический союз (ХДС) с 34% голосов, а второе место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 22,5%. Результаты этих двух партий снизились незначительно (на 0,3% и 1,8% голосов, соответственно), но стали худшими с момента основания федеральной земли в 1946 году.
Серьезные потери, как ожидается, понесут "Зеленые". Их результат после закрытия избирательных участков оценивается в 11,5%, хотя пять лет назад они набрали 20% голосов. Левая партия должна немного улучшить предыдущий результат, получив 5,5%, а Свободная демократическая партия Германии – набрать лишь 3,5%.
Явка на выборах предварительно оценивается в 58,5%, что на 6,6% больше, чем в 2020 году.
Эти выборы являются своеобразной "проверкой политической настроений", так как стали первым крупным народным голосованием после прихода к власти правительства канцлера Германии Фридриха Мерца в мае, напоминает телерадиокомпания. Поэтому сам глава правительства и многие лидеры партий на федеральном уровне приезжали в регион в рамках предвыборной гонки, отмечается в материале. На муниципальных выборах в Северном Рейне-Вестфалии около 13,7 миллиона человек могли выбрать мэров, глав районных администраций, членов окружных, городских и муниципальных советов.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
ФРГ не в состоянии защитить саму себя, заявила экс-депутат АдГ
7 сентября, 07:08
 
В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияФридрих МерцХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
