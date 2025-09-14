Фрегат "Адмирал Головко" отработал удар "Цирконом" на учениях "Запад-2025"

Рейтинг@Mail.ru
08:03 14.09.2025 (обновлено: 08:04 14.09.2025)
безопасность
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
учения "запад-2025"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" в ходе учения "Запад-2025" уничтожил ракетой "Циркон" морскую цель условного противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. В министерстве обороны РФ сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. "Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко"... По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что в рамках учения "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
безопасность, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"
Безопасность, Баренцево море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025"
© Минобороны РоссииЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Минобороны России
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" в ходе учения "Запад-2025" уничтожил ракетой "Циркон" морскую цель условного противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
В министерстве обороны РФ сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.
"Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко"... По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что в рамках учения "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
