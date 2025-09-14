https://ria.ru/20250914/fregat-2041777985.html

Фрегат "Адмирал Головко" отработал удар "Цирконом" на учениях "Запад-2025"

Фрегат "Адмирал Головко" отработал удар "Цирконом" на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025

Фрегат "Адмирал Головко" отработал удар "Цирконом" на учениях "Запад-2025"

Фрегат "Адмирал Головко" в ходе учения "Запад-2025" уничтожил ракетой "Циркон" морскую цель условного противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:03:00+03:00

2025-09-14T08:03:00+03:00

2025-09-14T08:04:00+03:00

безопасность

баренцево море

министерство обороны рф (минобороны рф)

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987137924_225:193:1802:1080_1920x0_80_0_0_5b1d9059a9e312bb95077590580da4be.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" в ходе учения "Запад-2025" уничтожил ракетой "Циркон" морскую цель условного противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. В министерстве обороны РФ сообщили, что в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. "Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко"... По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что в рамках учения "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20250913/udar-2041668190.html

https://ria.ru/20250914/desantniki-2041773985.html

баренцево море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"