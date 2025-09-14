https://ria.ru/20250914/es-2041904979.html

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде - РИА Новости, 14.09.2025

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде

Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов, устроивших беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в

МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов, устроивших беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. Протестующие начали вытаскивать на улицу металлические ограждения и мусорные баки, перекрывая ими проезд. В ответ полиция применила слезоточивый газ и предприняла попытки разогнать толпу. Демонстранты забрасывали стражей порядка различными предметами, в том числе бутылками с водой и обломками уличного мусора. Беспорядки продолжаются. Заключительный, 21-й этап проходил в воскресенье. За 57,8 километра до финиша на трассу выскочили протестующие с пропалестинским плакатом, в результате чего организаторам пришлось приостановить гонку. Также массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).

Срыв заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» участниками пропалестинской акции протеста Участники пропалестинской акции протеста во время заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» выбежали на трассу в Мадриде, прервав ход соревнования, передает корреспондент РИА Новости. Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты. 2025-09-14T20:50 true PT0M43S

