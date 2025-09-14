Рейтинг@Mail.ru
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/es-2041904979.html
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде - РИА Новости, 14.09.2025
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде
Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов, устроивших беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:50:00+03:00
2025-09-14T20:50:00+03:00
в мире
мадрид
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041895897_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5cb0cacdf24605aa27ef03fc58be94e9.png
МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов, устроивших беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. Протестующие начали вытаскивать на улицу металлические ограждения и мусорные баки, перекрывая ими проезд. В ответ полиция применила слезоточивый газ и предприняла попытки разогнать толпу. Демонстранты забрасывали стражей порядка различными предметами, в том числе бутылками с водой и обломками уличного мусора. Беспорядки продолжаются. Заключительный, 21-й этап проходил в воскресенье. За 57,8 километра до финиша на трассу выскочили протестующие с пропалестинским плакатом, в результате чего организаторам пришлось приостановить гонку. Также массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку. Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).
https://ria.ru/20250413/rim-2011052303.html
мадрид
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Срыв заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» участниками пропалестинской акции протеста
Участники пропалестинской акции протеста во время заключительного этапа велогонки «Вуэльта Испании» выбежали на трассу в Мадриде, прервав ход соревнования, передает корреспондент РИА Новости. Полиция применила против демонстрантов шумовые гранаты.
2025-09-14T20:50
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041895897_208:0:1168:720_1920x0_80_0_0_2f541743868e90c6a3b9595b9ebb8fc4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, испания
В мире, Мадрид, Испания
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Мадриде

В Испании для разгона протестующих в Мадриде применили слезоточивый газ

Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов, устроивших беспорядки во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Протестующие начали вытаскивать на улицу металлические ограждения и мусорные баки, перекрывая ими проезд. В ответ полиция применила слезоточивый газ и предприняла попытки разогнать толпу. Демонстранты забрасывали стражей порядка различными предметами, в том числе бутылками с водой и обломками уличного мусора.
© AP Photo / Manu FernandezСтолкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки Вуэльта Испании в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Столкновения протестующих с полицией во время заключительного этапа велогонки "Вуэльта Испании" в Мадриде, Испания
Беспорядки продолжаются.
Заключительный, 21-й этап проходил в воскресенье. За 57,8 километра до финиша на трассу выскочили протестующие с пропалестинским плакатом, в результате чего организаторам пришлось приостановить гонку. Также массовые демонстрации проходили на финишных участках трассы в Мадриде, в результате чего организаторам пришлось досрочно завершить гонку.
Победителем генеральной классификации "Вуэльты" впервые в карьере стал датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma - Lease a Bike. Он также является двукратным победителем "Тур де Франс" (2022, 2023).
Сотрудники полиции в столкновениях с футбольными фанатами в Риме перед столичным дерби между Лацио и Ромой - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В столкновениях с футбольными фанатами в Риме пострадали полицейские
13 апреля, 22:36
 
В миреМадридИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала