08:53 14.09.2025
В ЦБТ рассказали, сколько времени занимает регистрация биометрии
В ЦБТ рассказали, сколько времени занимает регистрация биометрии
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Время регистрации биометрии через банк составляет в среднем 7 минут - за это время сотрудник банка проверяет паспорт, находит данные в ЕСИА, фотографирует и записывает три образца голоса, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий. "Если говорить о регистрации в банке, то в среднем - около 7 минут. За это время проводится проверка паспорта, предоставление согласий, поиск в ЕСИА, фотографирование и запись трех образцов голоса", - сказал Поволоцкий. Он напомнил, что для пользователей доступна регистрация своих данных в приложении - в нем процесс происходит быстрее. Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги. Биометрия" - то есть авторизоваться через "Госуслуги" и сделать селфи. В этом же приложении, добавил Поволоцкий, можно сдать стандартную биометрию, которая дает доступ к более широкому спектру услуг, например, к подтверждению возраста или заселению в гостиницу без паспорта. "Нужно авторизоваться через "Госуслуги", сделать фото и записать голос, а также с помощью телефона отсканировать загранпаспорт нового образца", - рассказал глава ЦБТ.
В ЦБТ рассказали, сколько времени занимает регистрация биометрии

© РИА Новости / Михаил Воскресенкий | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Время регистрации биометрии через банк составляет в среднем 7 минут - за это время сотрудник банка проверяет паспорт, находит данные в ЕСИА, фотографирует и записывает три образца голоса, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора государственной Единой биометрической системы, Владислав Поволоцкий.
"Если говорить о регистрации в банке, то в среднем - около 7 минут. За это время проводится проверка паспорта, предоставление согласий, поиск в ЕСИА, фотографирование и запись трех образцов голоса", - сказал Поволоцкий.
Он напомнил, что для пользователей доступна регистрация своих данных в приложении - в нем процесс происходит быстрее. Нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Госуслуги. Биометрия" - то есть авторизоваться через "Госуслуги" и сделать селфи.
В этом же приложении, добавил Поволоцкий, можно сдать стандартную биометрию, которая дает доступ к более широкому спектру услуг, например, к подтверждению возраста или заселению в гостиницу без паспорта.
"Нужно авторизоваться через "Госуслуги", сделать фото и записать голос, а также с помощью телефона отсканировать загранпаспорт нового образца", - рассказал глава ЦБТ.
