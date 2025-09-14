Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
10:19 14.09.2025
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025"", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"

Экипажи Су-34 на учениях "Запад-2025" ударили авиабомбами по наземным целям

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025"", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника.
В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Танкисты - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Танкисты на учениях "Запад-2025" укрепляют позиции
Вчера, 09:49
 
