Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"

Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"

Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025"", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров, подчеркнули в российском военном ведомстве.

