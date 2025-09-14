https://ria.ru/20250914/ekipazhi-2041798299.html
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 14.09.2025
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:19:00+03:00
2025-09-14T10:19:00+03:00
2025-09-14T10:19:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
воздушно-космические силы россии
су-34
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/84/1523418489_0:39:1006:604_1920x0_80_0_0_56da5d8c742fb5367e3b271504714c1b.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экипажи Су-34 ВКС РФ отработали бомбовый удар в рамках совместного учения России и Белоруссии "Запад-2025", сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил отработали бомбометание на одном из полигонов в рамках ССУ "Запад-2025"", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим выдвигающиеся резервы условного противника. В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар. Боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров, подчеркнули в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20250914/mo-2041792657.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/84/1523418489_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_b60b10826cd41766aadafa301957bad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белоруссия, воздушно-космические силы россии, су-34, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Белоруссия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Учения "Запад-2025"
Экипажи Су-34 отработали бомбовый удар на учениях "Запад-2025"
Экипажи Су-34 на учениях "Запад-2025" ударили авиабомбами по наземным целям