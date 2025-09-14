Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация прибыла в Египет - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 14.09.2025 (обновлено: 19:18 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/egipet-2041889618.html
Российская делегация прибыла в Египет
Российская делегация прибыла в Египет - РИА Новости, 14.09.2025
Российская делегация прибыла в Египет
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T19:12:00+03:00
2025-09-14T19:18:00+03:00
египет
суэцкий канал
россия
алексей оверчук
владимир путин
абдель фаттах ас-сиси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_0:10:1955:1109_1920x0_80_0_0_849970034de055aa7554bf4aabddfdfd.jpg
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту делегацию встречал советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества посол Ихаб Наср, бывший посол Египта в Москве."Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ", - заявил Оверчук журналистам.Он отметил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие."В частности, в разработке находится идея создания в Египте Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - отметил российский вице-премьер.В этой связи в понедельник состоится визит российской делегации в Экономическую зону Суэцкого канала, где пройдет презентация возможностей будущей Российской промышленной зоны (РПЗ) для представителей российских компаний. Кроме того, пройдет встреча с главой Экономической зоны Валидом Гамаледдином.Во вторник состоятся переговоры Оверчука с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати.Затем в Федерации египетской промышленности состоится российско-египетской конференция по сотрудничеству, сообщили РИА Новости организаторы визита. На полях конференции также состоятся переговоры Оверчука с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли Хасаном аль-Хатыбом.Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Площадка обладает оптимальным логистическим расположением (до Каира – 120 километров, до Нового Каира – 60 километров, до Суэца – 30 километров). Для размещения производственных мощностей резидентам будет доступна вся необходимая инженерная инфраструктура.По данным аппарата правительства РФ, работа по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.Российские компании активно изучают возможности для реализации совместных проектов в таких секторах, как фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. Компании заинтересованы в получении льгот для резидентов Экономической зоне Суэцкого канала, а также использовании выгодного географического положения Египта для экспорта продукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Экономические преимущества для резидентов РПЗ предусматривают полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. При продаже продукции на внутренний рынок Египта таможенная пошлина взимается только с импортных компонентов. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Действует льгота на корпоративный налог на семь лет в размере 50% от стоимости капитальных инвестиций по проекту. Кроме того, применяется нулевой НДС на все закупки, необходимые для производства, операций и эксплуатации (включая сырье, комплектующие, запасные части и так далее), вне зависимости от того, осуществляется импорт с внутреннего или внешнего рынка. При продаже продукции, произведенной резидентами в РПЗ, на внутренний рынок Египта применяется ставка 14% НДС.
https://ria.ru/20250914/overchuk-2041889919.html
https://ria.ru/20250909/egipet-2040693505.html
https://ria.ru/20250813/gaza-2035015535.html
египет
суэцкий канал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/23/1562902383_231:0:1723:1119_1920x0_80_0_0_20baed3e7e5c72c660b65c7185791082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, суэцкий канал, россия, алексей оверчук, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Египет, Суэцкий канал, Россия, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
Российская делегация прибыла в Египет

Российская делегация во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла в Египет

© Фото : страница Русской Православной церкви в Хургаде во ВКонтактеЕгипет
Египет - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : страница Русской Православной церкви в Хургаде во ВКонтакте
Египет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 14 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту делегацию встречал советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества посол Ихаб Наср, бывший посол Египта в Москве.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Оверчук рассказал о сотрудничестве России и Египта в сфере мирного атома
Вчера, 19:14
"Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ", - заявил Оверчук журналистам.
Он отметил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие.
"В частности, в разработке находится идея создания в Египте Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - отметил российский вице-премьер.
В этой связи в понедельник состоится визит российской делегации в Экономическую зону Суэцкого канала, где пройдет презентация возможностей будущей Российской промышленной зоны (РПЗ) для представителей российских компаний. Кроме того, пройдет встреча с главой Экономической зоны Валидом Гамаледдином.
Во вторник состоятся переговоры Оверчука с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати.
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Египет обратился в СБ ООН из-за открытия эфиопской плотины
9 сентября, 15:18
Затем в Федерации египетской промышленности состоится российско-египетской конференция по сотрудничеству, сообщили РИА Новости организаторы визита. На полях конференции также состоятся переговоры Оверчука с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли Хасаном аль-Хатыбом.
Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Площадка обладает оптимальным логистическим расположением (до Каира – 120 километров, до Нового Каира – 60 километров, до Суэца – 30 километров). Для размещения производственных мощностей резидентам будет доступна вся необходимая инженерная инфраструктура.
По данным аппарата правительства РФ, работа по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.
Российские компании активно изучают возможности для реализации совместных проектов в таких секторах, как фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. Компании заинтересованы в получении льгот для резидентов Экономической зоне Суэцкого канала, а также использовании выгодного географического положения Египта для экспорта продукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Экономические преимущества для резидентов РПЗ предусматривают полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. При продаже продукции на внутренний рынок Египта таможенная пошлина взимается только с импортных компонентов. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Действует льгота на корпоративный налог на семь лет в размере 50% от стоимости капитальных инвестиций по проекту. Кроме того, применяется нулевой НДС на все закупки, необходимые для производства, операций и эксплуатации (включая сырье, комплектующие, запасные части и так далее), вне зависимости от того, осуществляется импорт с внутреннего или внешнего рынка. При продаже продукции, произведенной резидентами в РПЗ, на внутренний рынок Египта применяется ставка 14% НДС.
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Египет созовет конференцию по послевоенному устройству сектора Газа
13 августа, 14:34
 
ЕгипетСуэцкий каналРоссияАлексей ОверчукВладимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала