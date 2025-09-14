Российская делегация прибыла в Египет

https://ria.ru/20250914/egipet-2041889618.html

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2025

КАИР, 14 сен - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла в Египет, передает корреспондент РИА Новости.В аэропорту делегацию встречал советник вице-премьера по вопросам международного сотрудничества посол Ихаб Наср, бывший посол Египта в Москве."Этот визит происходит в развитие договорённостей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, состоявшейся во время его визита в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ", - заявил Оверчук журналистам.Он отметил, что главами двух государств был обозначен ряд тем, по которым нужно усилить взаимодействие."В частности, в разработке находится идея создания в Египте Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала", - отметил российский вице-премьер.В этой связи в понедельник состоится визит российской делегации в Экономическую зону Суэцкого канала, где пройдет презентация возможностей будущей Российской промышленной зоны (РПЗ) для представителей российских компаний. Кроме того, пройдет встреча с главой Экономической зоны Валидом Гамаледдином.Во вторник состоятся переговоры Оверчука с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и главой МИД Бадром Абдельати.Затем в Федерации египетской промышленности состоится российско-египетской конференция по сотрудничеству, сообщили РИА Новости организаторы визита. На полях конференции также состоятся переговоры Оверчука с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем аль-Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли Хасаном аль-Хатыбом.Земельный участок Российской промышленной зоны (РПЗ) площадью 50 га располагается в северо-восточной части Экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Площадка обладает оптимальным логистическим расположением (до Каира – 120 километров, до Нового Каира – 60 километров, до Суэца – 30 километров). Для размещения производственных мощностей резидентам будет доступна вся необходимая инженерная инфраструктура.По данным аппарата правительства РФ, работа по созданию Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала Арабской Республики Египет ведется в рамках национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт". Основная цель – создание промышленной инфраструктуры для российских экспортно ориентированных компаний, увеличение товарооборота высокотехнологичной продукции с Арабской Республикой Египет и обеспечение поставок российской продукции на рынки третьих стран, имеющих с Египтом торговые соглашения.Российские компании активно изучают возможности для реализации совместных проектов в таких секторах, как фармацевтика, нефтехимия, минеральные удобрения, автомобильная промышленность, пищевая переработка. Компании заинтересованы в получении льгот для резидентов Экономической зоне Суэцкого канала, а также использовании выгодного географического положения Египта для экспорта продукции в регионы Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.Экономические преимущества для резидентов РПЗ предусматривают полное освобождение от уплаты пошлин на все компоненты, импортируемые для производства резидентов, при условии, что конечная продукция предназначена для экспорта. При продаже продукции на внутренний рынок Египта таможенная пошлина взимается только с импортных компонентов. Также резидентство в РПЗ предусматривает нулевой налог на землю и недвижимость. Действует льгота на корпоративный налог на семь лет в размере 50% от стоимости капитальных инвестиций по проекту. Кроме того, применяется нулевой НДС на все закупки, необходимые для производства, операций и эксплуатации (включая сырье, комплектующие, запасные части и так далее), вне зависимости от того, осуществляется импорт с внутреннего или внешнего рынка. При продаже продукции, произведенной резидентами в РПЗ, на внутренний рынок Египта применяется ставка 14% НДС.

