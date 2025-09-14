Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 14.09.2025 (обновлено: 16:28 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/edg-2041852671.html
Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования
Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования - РИА Новости, 14.09.2025
Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования
Омбудсмены 20 регионов России наблюдали за ходом голосования на выборах в Единый день голосования, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:53:00+03:00
2025-09-14T16:28:00+03:00
единый день голосования — 2025
общество
россия
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971428891_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_4e3aaa76b85751ebf87a12b3bcd009a3.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Омбудсмены 20 регионов России наблюдали за ходом голосования на выборах в Единый день голосования, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Организовали выезды, вместе с СПЧ наши уполномоченные по правам человека работали в регионах. Мы выезжали в 20 регионов, работали вместе с молодежными советами", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041854556.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971428891_689:0:3418:2047_1920x0_80_0_0_6274a0b739959da8e3f14876bf353c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2025, общество, россия, татьяна москалькова
Единый день голосования — 2025, Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования

Москалькова: омбудсмены 20 регионов наблюдали за ходом голосованием в ЕДГ-2025

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Подсчет голосов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Омбудсмены 20 регионов России наблюдали за ходом голосования на выборах в Единый день голосования, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Организовали выезды, вместе с СПЧ наши уполномоченные по правам человека работали в регионах. Мы выезжали в 20 регионов, работали вместе с молодежными советами", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала о легитимности выборов в единый день голосования
Вчера, 16:00
 
Единый день голосования — 2025ОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала