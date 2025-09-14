https://ria.ru/20250914/edg-2041852671.html

Москалькова рассказала о работе омбудсменов в единый день голосования

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Омбудсмены 20 регионов России наблюдали за ходом голосования на выборах в Единый день голосования, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Организовали выезды, вместе с СПЧ наши уполномоченные по правам человека работали в регионах. Мы выезжали в 20 регионов, работали вместе с молодежными советами", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.

