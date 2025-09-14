https://ria.ru/20250914/edg-2025-2041895227.html
Во время единого дня голосования возбудили более 10 уголовных дел
происшествия
россия
единый день голосования — 2025
россия
Во время единого дня голосования возбудили более 10 уголовных дел
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 10 уголовных дел возбуждено во время ЕДГ-2025, девять из них - по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма, рассказал начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.
"На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых - по факту заведомо ложных сообщений о терроризме", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
Он отметил, что в период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых - за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.
"Это не окончательная цифра, поступившая информация обрабатывается, контроль за оперативным рассмотрением всех поступающих сообщений продолжается", - отметил Габдурахманов.