Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 14.09.2025 (обновлено: 11:26 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/dzerzhinsk-2041806755.html
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек - РИА Новости, 14.09.2025
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек
Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:18:00+03:00
2025-09-14T11:26:00+03:00
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
дзержинск (донецкая область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250913/vsu-2041615474.html
горловка
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, вооруженные силы украины, дзержинск (донецкая область)
Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины, Дзержинск (Донецкая область)
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек

В Дзержинске при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Херсонской области мирные жители пострадали при обстреле ВСУ
13 сентября, 09:46
 
ПроисшествияГорловкаВооруженные силы УкраиныДзержинск (Донецкая область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала