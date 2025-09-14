https://ria.ru/20250914/dzerzhinsk-2041806755.html
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек - РИА Новости, 14.09.2025
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек
Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T11:18:00+03:00
2025-09-14T11:18:00+03:00
2025-09-14T11:26:00+03:00
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
дзержинск (донецкая область)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250913/vsu-2041615474.html
горловка
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa7f5c76c769a662de4ec940bfc2319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, вооруженные силы украины, дзержинск (донецкая область)
Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины, Дзержинск (Донецкая область)
В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек
В Дзержинске при обстрелах со стороны ВСУ пострадали пять человек