В Дзержинске при обстреле пострадали пять человек

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены пять мирных жителей города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

