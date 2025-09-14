https://ria.ru/20250914/dtp-2041892544.html

В Калужской области пять человек погибли в ДТП

В Калужской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 14.09.2025

В Калужской области пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре. "Установлено, что 14.09.2025 около 14.00 мск на автомобильной дороге "Золотое кольцо" на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank", - говорится в Telegram-канале ведомства. Позднее в прокуратуре уточнили, что в больнице скончался третий пассажир автомобиля Renault Duster, пострадавший в результате ДТП.

