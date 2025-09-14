В Калужской области пять человек погибли в ДТП

https://ria.ru/20250914/dtp-2041892544.html
2025-09-14T19:32:00+03:00
2025-09-14T19:32:00+03:00
2025-09-14T19:36:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре. "Установлено, что 14.09.2025 около 14.00 мск на автомобильной дороге "Золотое кольцо" на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank", - говорится в Telegram-канале ведомства. Позднее в прокуратуре уточнили, что в больнице скончался третий пассажир автомобиля Renault Duster, пострадавший в результате ДТП.
