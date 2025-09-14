Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области пять человек погибли в ДТП
19:32 14.09.2025 (обновлено: 19:36 14.09.2025)
В Калужской области пять человек погибли в ДТП
В Калужской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре. "Установлено, что 14.09.2025 около 14.00 мск на автомобильной дороге "Золотое кольцо" на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank", - говорится в Telegram-канале ведомства. Позднее в прокуратуре уточнили, что в больнице скончался третий пассажир автомобиля Renault Duster, пострадавший в результате ДТП.
В Калужской области пять человек погибли в ДТП

В Калужской области пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями

© Фото : Прокуратура Калужской областиНа месте ДТП в Калужской области. 14 сентября 2025
На месте ДТП в Калужской области. 14 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области
На месте ДТП в Калужской области. 14 сентября 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пять человек погибли в аварии с участием трех автомобилей на территории Перемышльского района в Калужской области, сообщили в региональной прокуратуре.
"Установлено, что 14.09.2025 около 14.00 мск на автомобильной дороге "Золотое кольцо" на территории Перемышльского района произошло ДТП с участием автомобилей Renault Duster, грузового транспортного средства Sitrak и Tank 300. В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира автомобиля Renault Duster и водитель автомобиля Tank", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Позднее в прокуратуре уточнили, что в больнице скончался третий пассажир автомобиля Renault Duster, пострадавший в результате ДТП.
В Самарской области в ДТП погибли четыре человека
12 сентября, 07:31
 
