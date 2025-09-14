https://ria.ru/20250914/dtp-2041875813.html

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль - РИА Новости, 14.09.2025

В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:39:00+03:00

2025-09-14T17:39:00+03:00

2025-09-14T18:12:00+03:00

происшествия

кутузовский проспект

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041881607_0:54:969:599_1920x0_80_0_0_8cc68b57f03a4277d8ddce591ad91e70.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщил столичный департамент транспорта. "На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.

https://ria.ru/20250914/chp-2041860577.html

кутузовский проспект

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кутузовский проспект, москва