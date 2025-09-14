Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль - РИА Новости, 14.09.2025
17:39 14.09.2025 (обновлено: 18:12 14.09.2025)
В Москве на Кутузовском проспекте перевернулся автомобиль
происшествия
кутузовский проспект
москва
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщил столичный департамент транспорта. "На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.
кутузовский проспект
москва
происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы, сообщил столичный департамент транспорта.
"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.
